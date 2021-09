La méteo: calor encara més intensa a l'espera de noves tongades de ruixats

BarcelonaSeguim en un dels setembres de més calor dels últims anys. Avui la temperatura s'ha tornat a enfilar per sobre dels 30 graus en força comarques, i la suma de temperatura i humitat ha disparat la sensació tèrmica per sobre dels 35 graus en alguns punts de la costa. D'entre les màximes més altes d'avui destaquen els 33,3 °C d'Anglès, els 32,6 de Banyoles, els 32,2 de la Bisbal d'Empordà i els 32 de Girona. El vent de garbí ha fet que la temperatura es disparés sobretot al nord-est, on les temperatures d'avui han sigut en molts casos les més altes des del 22 d'agost. En el conjunt de Catalunya la mitjana de les màximes ha sigut avui 3,5 graus superior al valor normal per a l'època agafant com a referència els últims dotze anys. El gràfic mostra com des de finals d'agost la temperatura ha remuntat i en molts dels últims dies hi ha hagut temperatures com les del mes passat.

Aquesta matinada ha tornat a ser molt xafogosa. Al centre de Barcelona la mínima no ha baixat dels 23,8 °C, i gairebé una de cada quatre estacions del Meteocat de les quals fem seguiment diari han registrat una mínima per sobre dels 20 graus. De mitjana a Catalunya aquesta nit hi ha hagut 2,5 graus més dels habituals en aquest moment de l'any. L'únic setembre dels últims 12 anys que va començar amb més calor va ser el del 2016.

Durant la tarda s'han format ruixats aïllats en punts del Solsonès, de l'Alt Urgell i del Ripollès, pluges molt aïllades. Demà serà un dia insegur a l'extrem oest de Catalunya. Alguns models de previsió fan pensar en una possible tongada de tempestes fortes que al migdia afecti l'Aragó i Castella. Aquest dimarts no són descartables també xàfecs a la Franja i a l'extrem oest de Catalunya, pluges intenses però de poca durada.

A mesura que avanci la setmana aquesta inestabilitat s'anirà acostant al Mediterrani i el temps serà cada cop més insegur. Les possibilitats més altes d'una situació de pluges extenses i generals se situen al voltant de divendres i en l'inici del cap de setmana, però encara hi ha incertesa sobre això. El que sí que és probable és que a partir de dijous la inestabilitat augmenti, i que els ruixats intermitents i puntualment forts, que ja hem anat tenint en molts dels últims dies, es tornin a repetir durant la segona part de la setmana. El més segur és que aquest sigui l'escenari de dijous i divendres, però podria també ser el del cap de setmana. Caldrà seguir-ho. Ahir els ruixats van descarregar 44 l/m² a Caldes de Montbui, 32 a Pinós i 15 a Berga i a la Vall d'en Bas.

Pel que fa a la temperatura, la pròxima nit encara pot ser de més mal dormir que aquesta, i demà al migdia la calor encara continuarà augmentant en alguns punts de la costa. No serà fins a la segona part de la setmana que tornarà la sensació de final d'estiu. A partir del cap de setmana l'acostament de la tardor serà cada cop més evident, i la setmana que ve podria començar ja amb temperatures normals per a l'inici de la tardor. La nova estació començarà oficialment el dimecres 22 de setembre poc després de les 9 del vespre.