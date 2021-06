La méteo: nova tongada de tempestes just abans de la revetlla

BarcelonaTarda amb algunes tempestes al prelitoral sud, ruixats que fins i tot han arribat a l'altiplà central en algun cas. Fins a les cinc de la tarda els ruixats han descarregat 9 l/m2 a Torroja del Priorat, 8 a Ulldemolins, 6 al PN dels Ports i a Prades, i 5 a Aldover. Al vespre no és descartable alguna tronada també al Pirineu Occidental o en comarques de Ponent.

El vent d'entre ponent i garbí ha disparat la temperatura avui en algunes comarques de Girona i sectors del prelitoral central. La màxima ha arribat fins als 35 graus a Cabanes, fins als 34 a Roses i fins als 33 a Figueres, a la Bisbal d'Empordà, a Castellbisbal i a Terrassa. Tot i aquestes temperatures tan altes, en el conjunt de Catalunya no ha sigut un dia gaire més calorós del que caldria esperar si es compara amb la mitjana dels últims anys. La mitjana de les màximes ha sigut una mica més d'un grau superior a la referència dels últims 11 anys.

Aquesta matinada a dos quarts de sis del matí s'ha produït el solstici i hem entrat oficialment a l'estiu. Avui és el dia més llarg de l'any i també el dia en què el sol se situarà més verticalment sobre els nostres caps. El dia de l'ombra més curta.

Estem pendents del temps que pugui fer per la revetlla, perquè entre demà i dimecres arribarà un altre canvi de temps que farà reaparèixer les tempestes. Demà el dia començarà amb molt de sol, però a la tarda podria descarregar alguna primera tempesta al Pirineu o també en punts del prelitoral.

El pic d'inestabilitat es produirà entre la matinada i la tarda de dimecres. Els ruixats i tempestes afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central, però també hi haurà xàfecs més puntuals al prelitoral i a la costa. En punts de la costa central dimecres de matinada s'hi entreveu també la possibilitat d'alguns aiguats destacables. Ruixats i tronades molt irregulars, com ja ha sigut la tònica dels últims dies.

Tot fa pensar que a partir de mitja tarda i de cara al vespre els ruixats minvaran notablement, però no és descartable que encara durant les primeres hores de la nit se'n pugui escapar algun al Pirineu o també a la Catalunya Central i en comarques de Girona. A la majoria d'indrets la revetlla es podrà fer sense inconvenients, però cal tenir en compte que durant el dia els ruixats i tronades sí que afectaran moltes comarques. La nit de Sant Joan serà segurament la més fresca de les últimes dues setmanes, i una de les nits de revetlla més fresques de les últimes dècades.

Aquest juny va camí de ser un mes amb precipitacions extraordinàries en alguns punts del Pirineu i del Prepirineu, però en canvi està sent molt sec en alguns indrets sobretot a prop de la costa. Tot i les múltiples situacions de tempestes dels últims dies, a hores d'ara en el conjunt de Catalunya encara no ha plogut més del que sol fer-ho de mitjana durant el juny, i les precipitacions no arriben ni a la meitat de les que van caure el juny de l'any passat. En canvi a Puigcerdà ja hi han caigut 187 l/m2, més del que havia plogut en tot l'any fins ara, i més del que havia plogut en qualsevol mes de l'any com a mínim des del 2016.

A la segona part de la setmana tot apunta a un temps més tranquil. Dijous segurament es repetiran encara algunes tempestes de tarda al Pirineu i el Prepirineu, però en general de dijous a diumenge el temps s'entreveu força tranquil i amb molt de sol. La temperatura tocarà fons durant la nit de Sant Joan, i després tornarà a pujar ràpidament. Arribarem al cap de setmana amb una calor molt més clarament d'estiu.