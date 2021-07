La calorada arriba al seu pic màxim

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta matinada ha sigut més calorosa que l'anterior a la meitat oest del Principat, amb una temperatura mínima que en molts casos s'ha situat per sobre dels 20 °C. Els valors més elevats s'han registrat en punts del litoral central i, sobretot, en zones elevades de les Terres de l'Ebre:

28 °C a Margalef

26 °C a Ulldemolins i a Tivissa

25 °C a Barcelona

24 °C a Malgrat de Mar, a la Granadella i a Gandesa

22 °C a Amposta i a Tarragona

19 °C a Lleida

14 °C a Girona i a Cardona

13 °C a Sort

Justament avui tenim el màxim d'aire càlid a la baixa troposfera. El radiosondatge de Barcelona d'aquesta mitjanit ha registrat una temperatura de 23-24 °C al nivell de referència de 850 hPa (uns 1.500 metres d'altitud). La combinació amb l'ambient assolellat i el vent de garbí que bufarà reforçat a la meitat nord de la costa i el prelitoral faran desbocar la calor al nord-est del país. S'espera que se superin els 40 °C a l'Empordà i zones properes, mentre que a la resta del prelitoral de Girona i a Ponent s'hi acostaran. Així doncs, avui es registraran els valors més elevats de tot l'episodi. És per aquesta raó que el Servei Meteorològic de Catalunya manté vigent un avís de grau 3/6 en diverses zones del país.

Al País Valencià, principalment a l'interior i el sud del territori, també s'arribarà a la marca dels 40 °C. A les Illes la calor serà intensa, però encara no s'arribarà al pic, que en aquest sector arribarà demà. L'Agència Estatal de Meteorologia té vigents, també, avisos per temperatura elevada en totes dues zones.

Durant la tarda arribaran alguns núvols alts i mitjans per l'oest i augmentarà la pols en suspensió. Això farà que el cel quedi enterbolit. A més, durant la nit vinent els núvols es faran més gruixuts i fins i tot podrien caure quatre gotes de fang a la meitat est de Catalunya. Ben poca cosa, tot just per mullar el terra i embrutar.

Demà es tornarà a imposar el sol arreu, però de mica en mica la massa d'aire càlid s'anirà enretirant mar enfora. En conjunt la calor afluixarà, un descens que serà molt marcat a les comarques de Girona i més lleu a la resta. Ara bé, com que la marinada entrarà una mica més tard que aquests últims dies a les Terres de l'Ebre, en aquesta zona la temperatura pujarà una mica, fins als 35 a 37 °C a tot estirar. A les Illes també farà més calor, i al centre de Mallorca es podria arribar als 40 °C.

A mesura que avanci el cap de setmana la situació s'anirà normalitzant i diumenge recuperarem els valors normals per a l'època. A l'interior sovintejaran els 30 a 35 °C i a la costa, els 25 a 30 °C amb xafogor. Calor sense extrems. A més, al llarg de la tarda creixeran nuvolades a l'interior del nord-est que deixaran alguns xàfecs.

Entre dilluns i dimarts el temps serà una mica més regirat. Els ruixats i les tempestes podrien guanyar terreny per l'interior, tal com ja fa dies que apunten els diversos models.

Perill d'incendi forestal molt elevat

La calor, la baixa humitat, el vent i la sequera acumulada han tenyit de vermell el mapa del perill d'incendi forestal. Avui el perill serà molt alt en bona part del litoral i prelitoral central i nord i en punts de Ponent i del sud de la Catalunya Central. Fins i tot, a l'Empordà hi ha zones amb un perill extrem. Com sempre, cal parar molta atenció i evitar qualsevol imprudència que pugui originar un foc, però avui encara més. En cas que veieu una columna de fum, truqueu com més ràpidament millor al número de telèfon d'emergències.