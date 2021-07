França desaconsella viatjar a Catalunya durant les vacances

Disponible en: cat

ParísNova estocada al sector turístic. El govern francès ha recomanat als seus ciutadans que evitin viatjar a la península Ibèrica durant l’estiu. “Per a aquells que encara no hagin reservat les vacances, eviteu Espanya i Portugal a les vostres destinacions”, ha demanat aquest matí als francesos el secretari d’estat d’Afers Europeus, Clément Beaune, en una entrevista a la cadena de televisió France 2. També s’ha mostrat preocupat pels índexs de propagació del covid a la península Ibèrica i “en particular a Catalunya, on molts francesos surten de festa”.

En aquest sentit, Beaune ha donat aquest “consell de prudència” i ha assegurat que el govern francès decidirà els dies vinents si pren “mesures reforçades” per evitar viatges a la Península. “Tenim una situació especialment preocupant, sobretot a Portugal, on afortunadament estan prenent mesures”, ha assenyalat el secretari d’estat francès. El govern portuguès va decidir la setmana passada imposar el toc de queda nocturn en 45 municipis del país, entre els quals hi ha la capital, Lisboa, i la segona ciutat més poblada, Porto, per l’alta incidència acumulada de les últimes setmanes. Dijous passat l’OMS també va advertir d’un augment dels contagis de covid a tot Europa després de deu setmanes consecutives a la baixa.

El govern espanyol ja ha reaccionat i ha sortit a defensar el país com un "destí segur" per a les vacances d'estiu de milers de turistes. Davant les alertes de països com França, la ministra d'Indústria i Turisme, Reyes Maroto, ha demanat "no estigmatitzar" Espanya pel covid-19 i l'augment de contagis. "Aviat arribarà la immunització de grup", ha dit Maroto, que ha defensat la vacunació com un element "segur" perquè vinguin turistes internacionals. La ministra espanyola ha justificat que l'augment dels contagis "s'està produint a tot Europa" i que, per ara, "cal aprendre a conviure amb el virus i intentar recuperar la normalitat", informa Núria Rius Montaner.

D’altra banda, el govern britànic ha obert les portes a la possibilitat d’estiuejar a l’estranger a l’anunciar que els residents del Regne Unit totalment vacunats, quan tornin de països de la llista ambre, com Espanya, no hauran de fer cap quarantena de deu dies a partir del 19 de juliol. En canvi, continuarà sent obligatori presentar un test negatiu abans de tornar a Anglaterra i una PCR durant els dos primers dies després d’haver retornat al país.

Cal recordar que, amb l'entrada en vigor del Certificat Covid UE, els governs europeus es van comprometre a no aplicar restriccions addicionals a la mobilitat tret que fos extremadament necessari a causa d'un empitjorament de la situació epidemiològica. La llei que acompanya el certificat preveu un fre d'emergència per retrocedir en la lliure circulació que el certificat ha d'ajudar a restablir, però requereix notificació a la Comissió Europea. Davant la recomanació de França, Alemanya o Bèlgica de no viatjar a països com Espanya, però, l'executiu comunitari s'ha limitat a demanar coordinació i comunicació entre els governs i ha repetit que el més important és avançar en la campanya de vacunació per aturar l'avenç de la variant delta, informa Júlia Manresa Nogueras.

En tot cas, el secretari d’estat ha assenyalat que “és millor quedar-se a França o anar a altres països”. De fet, just abans de començar l’estiu, segons un sondeig de la consultora Ipsos, gairebé el 70% dels francesos ja no tenia pensat sortir del seu país per anar de vacances. L’any passat van ser el 81% i abans del coronavirus el 56%. Tot i això, tal com apunten les dades que han fet públiques diferents cercadors de viatges, com eDreams o Trainline, les Balears, les Canàries i Catalunya continuen sent un dels destins preferits dels francesos que tenen previst creuar les seves fronteres aquest estiu i acumulen moltes més reserves que el 2021.

Fa temps que l’Elisi està dedicant molts esforços a retenir els ciutadans, com ara les visites que el president de la República, Emmanuel Macron, va fer fa unes setmanes a diferents pobles turístics francesos per promocionar-los. “Tenim aquests llocs absolutament magnífics, aquests camps, aquests pobles sublims per acollir els nostres compatriotes en les millors condicions. Aquest 2021 les vacances són a França”, va remarcar Macron.

Augment de casos a França

Ahir, després del consell de ministres, el portaveu del govern francès, Gabriel Attal, va admetre que a França el covid també “està guanyant terreny” i va assenyalar que durant l’última setmana el nombre de casos ha crescut un 20% i entre les persones de 20 i 29 anys, tot i que el país gal permet des de fa més temps vacunar els joves, “la taxa d’incidència pràcticament s’ha doblat”. Per aquest motiu, Macron es reunirà dilluns de forma extraordinària amb el consell de sanitaris excepcional, que és l’òrgan que dirigeix les restriccions contra la pandèmia a l’Elisi, i té previst, la setmana que ve, prendre noves mesures per evitar “una quarta onada de covid”.