Le Pen contra Mélenchon: la batalla pel vot útil davant d'un Macron més que favorit

ParísFa mesos que França viu en un clima electoral permanent, però la campanya per a les eleccions presidencials de l’abril ha arrancat oficialment aquest dilluns amb el president, Emmanuel Macron, com a gran favorit. Segons les enquestes d’intenció de vot, Macron passarà a la segona volta amb un avantatge molt ampli respecte a la resta de candidats i el més probable és que també guanyi en el duel final. Les enquestes donen poc marge a la sorpresa, però la segona volta, amb només dos candidats finalistes que es disputen la presidència, sempre té un element d’incertesa. A això s’aferren la líder d’extrema dreta Marine Le Pen i el líder de l’esquerra radical, Jean-Luc Mélenchon, els dos candidats més ben posicionats –segons els sondejos– per disputar la segona volta amb el president de la República.

En la primera volta, el 10 d’abril, la incògnita és qui passarà a la segona volta: la batalla serà entre Le Pen i Mélenchon, ideològicament als antípodes, però tots dos amb possibilitats de ser el segon candidat més votat.

Suport als candidats de les eleccions franceses Percentatge de les intencions de vot a la primera volta 30 30,5% 28% E. Macron 26,5% 25,5% 25 20 17,5% M. Le Pen 17% 16% 14,5% 15 14% É. Zemmour 11,5% 10 11,5% J. L. Mélenchon 10% 10% V. Pécresse 8% 0 octubre desembre gener inici de febrer finals de febrer inici de març mitjans de març 21-24 març 2021 2021 2022 E. Macron M. Le Pen J. L. Mélenchon É. Zemmour V. Pécresse 30,5% 30 28% 25,5% 26,5% 25 20 17,5% 17% 16% 14,5% 15 14% 11,5% 10 10% 11,5% 10% 8% 0 oct. des. gen. inici de febrer finals de febrer inici de març mitjans de març 21-24 2021 2022 març E. Macron M. Le Pen J. L. Mélenchon É. Zemmour V. Pécresse 30,5% 30 28% 25,5% 25 26,5% 20 17,5% 17% 16% 14,5% 15 14% 11,5% 10 10% 11,5% 10% 8% 0 oct. des. gen. inici de febrer finals de febrer inici de març mitjans de març 21-24 2021 2022 març

Quan falten menys de dues setmanes per als comicis, l’última enquesta atorga un 14% de vots al candidat de l’esquerra radical –que ha anat de menys a més en les últimes setmanes– i un 17,5% a la candidata del Reagrupament Nacional (RN), que ha anat guanyant terreny a l’altre líder de la ultradreta, Éric Zemmour. El candidat de Reconquesta s’ha anat desinflant a poc a poc i cau fins a l’11%, mentre que Le Pen creix en intenció de vot.

La fragmentació del vot d’extrema dreta amb l’aparició de Zemmour ha perjudicat clarament Le Pen, tot i que manté les possibilitats de passar a la segona volta. El que més inquieta el seu equip és que el vot útil dels electors d’esquerres acabi amb el candidat de l’esquerra radical superant la líder de l'RN. L’entorn de la candidata ha fet una crida al vot útil adreçada als votants de Zemmour per evitar que Mélenchon faci el sorpasso i acabi passant a la segona volta. “Els electors que estaven temptats de votar Zemmour ara diuen que votaran Le Pen per eficàcia”, assegurava Thierry d'Aigremont, un dels líders territorials de Reagrupament Nacional a France Bleu. Segons d’Aigremont, “és una mena de vot útil” que garantirà que Le Pen es disputi la presidència amb Macron.

L'esquerra, molt fragmentada

La situació és la mateixa a les files de Jean-Luc Mélenchon: esperonat per l’augment de la intenció de vot de les últimes setmanes, el candidat aspira a donar la sorpresa el 10 d’abril i poder passar a la segona volta. El miracle només serà possible si els votants que tenen la intenció de votar un candidat d’esquerra –enormement fragmentada– opten pel vot útil i acaben donant suport a Mélenchon a les urnes. De fet, és l’únic candidat d’esquerres amb possibilitats d’aspirar a enfrontar-se al president de la República a la segona volta. Les últimes enquestes situen la resta de candidats amb un percentatge de vot baix, com el candidat dels Verds, Yannick Jadot (7%), el comunista Fabien Roussel (3,5%) o la socialista Anne Hidalgo, que amb prou feines arriba al 2%.

Sigui Mélenchon o sigui Le Pen qui aconsegueixi la segona posició, els sondejos apunten a una victòria de Macron a la segona volta. Pot canviar la situació en les dues setmanes de campanya? És difícil, però podria passar. El principal enemic del candidat d’En Marxa és la desmobilització. Que es doni per feta la seva victòria és un desincentiu per a molts electors, que preferiran quedar-se a casa. O marxar fora: la primera volta coincideix amb l’inici de les vacances de Setmana Santa per a les regions del sud de França, mentre que la segona volta se celebrarà durant el primer cap de setmana de vacances per a la regió d’Illa de França, la de la capital. Alguns experts apunten a una abstenció que podria superar el 30% en la primera volta.

Per ara l’estratègia del Macron candidat passa per fer una campanya de baixa intensitat. Encara no ha fet cap míting, mentre que la resta de candidats n’han fet desenes, i aquest dilluns ha encetat la campanya a Dijon (Borgonya), en una de les poques vegades que se l’ha vist trepitjant el carrer i apropant-se als ciutadans. A canvi, Macron ha multiplicat els seus actes com a president, sobretot des de l’inici de la guerra d’Ucraïna, i ha preferit aparcar la campanya. És conscient que amb la jaqueta de president aconseguirà més vots que amb la de candidat.