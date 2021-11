Llum verda d'Europa a la primera vacuna contra el covid per a criatures

Brussel·lesLes criatures de 5 a 11 anys ja poden començar a ser vacunades contra el coronavirus. L'Agència Europea de Medicaments ha donat llum verda aquest dijous a la vacuna de Pfizer/BioNTech per a aquesta franja d'edat després que comencés a avaluar les dades aportades per la farmacèutica el 18 d'octubre. Fins ara només estava autoritzada per als més grans de 12 anys, però als Estats Units ja fa un mes que s'administra als infants i Israel ha començat a fer-ho aquesta setmana.

Segons el comunicat del regulador comunitari, la dosi d'aquesta vacuna per a les criatures serà menor que la que s'administra als més grans de 12 anys, però també se'ls administraran dues punxades a la part superior del braç amb tres setmanes de diferència. L'EMA considera que la vacuna de Pfizer és segura per a criatures després que l'estudi presentat demostrés que dels 1.305 infants que van rebre la vacuna només tres van desenvolupar el covid, mentre que dels 663 que van rebre el placebo el van acabar desenvolupant 16. Això vol dir que en aquest estudi concret l'efectivitat va ser del 90,7%. L'EMA calcula que el nivell d'efectivitat real pot estar entre el 67,7% i el 98,3%, i determina que els beneficis d'injectar-la són molt superiors als riscos.

Pel que fa als efectes secundaris, els més freqüents entre les criatures són similars als de la resta de la població: dolor, enrogiment i inflor al lloc de la injecció, cansament, mal de cap, dolor muscular i calfreds. Aquests efectes solen ser lleus o moderats i milloren al cap de pocs dies de la vacunació. La de Pfizer és la primera vacuna autoritzada per a criatures a Europa, però n'hi ha més en estudi. En el cas de la vacuna de Moderna, l'autoritat europea va començar a avaluar-la aquest mes de novembre per a criatures de 6 a 11 anys i preveia pronunciar-s'hi en un termini de dos mesos.

Espanya esperava l'aval

El ministeri de Sanitat espanyol estava a l'expectativa d'aquest anunci per començar la campanya de vacunació en aquest grup d'edat. "Ara mateix el grup de més joves de 12 anys és el que té la incidència acumulada més alta, és veritat que sense afeccions hospitalàries importants, però la incidència es dona perquè no estan vacunats", deia aquesta setmana la ministra de Sanitat, Carolina Darias. De fet, la pilota és a la teulada dels governs europeus, que són els que han de decidir si la comencen a administrar de forma urgent o si, de moment, prioritzen les terceres dosis a la població de més de 60 anys.

L'autorització de l'EMA no ha sorprès els pediatres, que esperaven que l'agència comunitària seguís els passos de l'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, en les sigles en anglès). Tots dos organismes han validat que els assajos de la farmacèutica demostren que la vacuna és segura (no causa efectes secundaris greus) i eficaç (serveix per al que va ser dissenyada), però el pediatra de la unitat de patologia infecciosa pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron Antoni Soriano creu que de moment, almenys a Catalunya, l'evolució epidemiològica i l'impacte assistencial del virus en aquestes edats no justifiquen l'administració d'urgència de la vacuna.

"És un primer pas ferm per poder-la posar, però cal fer-ho ara? No ho crec. No veiem casos greus, ni hospitalitzacions, i tampoc que la transmissió del virus hagi empitjorat específicament en aquestes edats", afirma el pediatre, que opina que els infants no obtindrien ara cap benefici individual de la vacuna, així com tampoc la comunitat. "Això podria canviar els mesos vinents i s'ha d'avaluar bé, tant si cal indicar-la com si cal fer-ho de forma immediata. Els pediatres som molt preventivistes i sempre que recomanem una vacuna és perquè té un impacte directe en la salut dels infants", apunta.

L'aval a la vacuna de Pfizer arriba en un moment en què Europa es bolca en la vacunació, tant dels grups encara per immunitzar com dels que ja ho han estat però que poden necessitar una dosi de reforç. Aquest mateix dimecres el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, en les sigles en anglès) feia una crida a tancar la bretxa d'immunitat i a començar a punxar per tercera vegada tots els adults, amb prioritat per als més grans de 40 anys, tenint en compte l'escalada de contagis arreu del continent. Per salvar les festes nadalenques i l'hivern, l'ECDC creu que és inevitable tornar a restringir la vida social, perquè encara no hi ha prou gent vacunada. Començar a immunitzar les criatures seria un primer pas per rebaixar la bretxa.