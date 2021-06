El macrobrot de Mallorca s'escampa: més de 800 positius i vuit comunitats afectades

Disponible en: cat

Palma / BarcelonaEl macrobrot originat a Mallorca per diferents viatges de fi de curs de joves d'arreu de l'Estat ja acumula 800 casos, tot i que la dimensió d'aquest brot massiu podria continuar augmentant. Segons les últimes notícies, la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Galícia i també Catalunya han notificat nous casos de coronavirus lligats als brots vinculats a aquestes escapades a Mallorca. El Govern Balear ha comunicat que ha obert expedient als organitzadors del concert Reggaeton Beach Festival de la plaça de toros de Palma i investiga nou hotels pels brots associats als viatges de fi de curs.

El brot de Mallorca és el que ha suposat més contagis a Catalunya. Aquest diumenge el departament de Salut ha notificat una vintena de casos nous, que eleven la xifra d'alumnes contagiats a un total de 64. Són 20 casos més que dissabte, asimptomàtics o amb pocs símptomes, i tots són contactes estrets que han donat positiu en les proves dins de l'estudi general del brot. En aquest sentit, la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, ha assegurat en declaracions a RAC1 que els casos lligats als viatges de fi de curs i les festes han duplicat els positius de Barcelona en una setmana i ha demanat al Govern Balear que actuï davant les "macrotrobades".

Mentrestant, la Comunitat de Madrid ha comptat ja 410 casos; Galícia els xifra en 70; el País Basc, en 126; el País Valencià, en 104; Múrcia, en 20; Castella-la Manxa, en 11, i l'Aragó, en 10. Les comunitats, però, esperen trobar-ne més.

Alumnes aïllats

El Govern Balear va impulsar aquest dissabte un rastreig massiu per localitzar possibles casos relacionats amb el megabrot, que va tenir com a principals focus de contagi el Reggaeton Beach Festival i festes a la costa de s'Arenal de Llucmajor. L'executiu va assegurar que els 268 joves que en aquests moments es troben a Mallorca podrien haver tingut un contacte directe o indirecte amb algun dels positius que s'han registrat en els últims dies en diferents comunitats i ja ha començar a traslladar els menors que tenen el permís dels seus pares a l'hotel pont Palma Bellver, que està destinat a acollir els turistes que han pogut ser contactes directes de persones contagiades.

A tot això, s'hi ha d'afegir que 476 joves andalusos estan en aquests moments en aïllament després de fer viatges de fi de curs a Mallorca. Aquest divendres van començar a practicar-los les proves. Cal recordar que la ponència d'alertes del ministeri de Sanitat va acordar aquest dijous que aquelles persones que estiguin fent o hagin fet viatges de fi de curs a Mallorca siguin considerades "contactes estrets", després dels contagis detectats en les últimes hores.

"S'ha d'investigar"

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va demanar aquest dissabte "prudència" als joves en un acte que va tenir lloc a Logronyo. Sobre el macrobrot originat a Mallorca, la ministra va insistir que "s'ha d'investigar", cosa que ja fan el Govern Balear i els governs de les altres comunitats autònomes implicades, segons ha dit. "No estem en condicions de celebrar res de manera multitudinària, el virus continua sent entre nosaltres", va advertir Maroto.

A més, es va mostrar preocupada per la imatge d'Espanya, que ha costat "molt d'esforç" aconseguir: "Espero que la imatge del país, que és de destinació segura, no es vegi afectada per aquests fets, que són puntuals i denunciables. Aquestes actituds s'han de corregir", va apuntar la ministra, que va recordar que "si hem arribat fins aquí ha sigut gràcies a la paciència del conjunt de la població".