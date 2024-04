Xàfecs i precipitacions fins demà

Andorra la VellaLes condicions meteorològiques continuen marcades per la pertorbació que afecta la península Ibèrica, mantenint un flux humit i propiciant precipitacions persistents al llarg de tota la jornada. Segons els meteoròlegs, les precipitacions seran més abundants durant la tarda, afectant àrees àmplies del territori.

Malgrat aquest panorama plujós, el sol no trigarà a sortir. S’espera que demà la pertorbació s’afebli, permetent algunes estones de sol al matí. No obstant això, els xàfecs no desapareixeran del tot, ja que es preveu que es reprendran de manera aïllada durant la tarda.