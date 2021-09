Noves tongades de ruixats i un ambient cada cop més de tardor

Escolta aquí la previsió del temps

La sensació de final d'estiu va arribant, encara que sigui a batzegades. Aquesta matinada ha sigut notablement més fresca que la d'ahir en algunes comarques interiors i del Pirineu. Destaquen els 8 ºC de mínima d'Esterri d'Àneu i del Pont de Suert, els 9 de Puigcerdà i els 10 de Sort. Al voltant de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 20 ºC, però a la resta pràcticament ja no hi ha hagut mínimes tropicals.

Aquesta nit han caigut alguns xàfecs molt aïllats però forts. Les pluges més abundants han tornat a afectar sectors del nord del Maresme i de la Selva marítima. Destaquen els 27 l/m² de Calella, els 26 de Malgrat de Mar i els 11 de Blanes. També hi ha hagut ruixats més puntuals en altres punts de la costa que han deixat, per exemple, 6 l/m² a Gavà.

Avui el dia serà més tranquil que ahir, però cal seguir esperant l'aparició d'alguns ruixats curts però intensos al Pirineu i en algunes comarques de Girona a partir del migdia. En general hi haurà més sol que núvols i temperatures sense gaires canvis respecte a ahir. Les màximes pujaran una mica al Pirineu i Prepirineu, però en conjunt la fresca del matí deixarà pas a un migdia encara molt d'estiu.

Demà tornarà a canviar el temps i revifaran les tempestes. Alguns ruixats ja podrien aparèixer de matinada o al matí en punts de la Costa Daurada, el Garraf o comarques del prelitoral central. A mesura que avanci el dia els ruixats sobtats aniran a més i s'estendran per moltes comarques de la Catalunya Central i del Pirineu i Prepirineu. Els xàfecs avançaran desplaçant-se cap a l'est, i a la tarda i vespre arribaran també a moltes comarques de Girona.

La inestabilitat anirà de baixa durant el vespre, i diumenge serà un dia molt més tranquil: quedaran intervals de núvols en moltes comarques de Girona i de Barcelona, però si arriba a ploure serà en forma de gotellades puntuals al voltant del Montseny o en comarques interiors de Girona. Diumenge es notarà un pas més cap al final de l'estiu. La tongada de ruixats de demà refrescarà una mica més l'ambient.

Els models de previsió van confirmant el que ja us avançàvem ahir i abans-d’ahir: la tardor traurà el cap en l'inici de la setmana que ve. Entre dilluns i dimecres vinent la temperatura seguirà baixant i l'ambient serà més d'octubre que de setembre. La calor intensa quedarà tocada de mort, però encara és incert si en l'últim cap de setmana de setembre recuperarem la sensació d'estiu o si una altra entrada d'aire més fred farà instal·lar-se la tardor. La nova estació començarà oficialment dimecres passades les 9 del vespre.

També haurem d'estar pendents de més xàfecs de cara a la setmana que ve. Diumenge serà un dia de treva, però dilluns de matinada es formaran nous ruixats a la costa. Dilluns i dimarts podria ploure amb ganes i de forma una mica més extensa en comarques de Girona i de Barcelona. Entre les últimes hores de dilluns i les primeres de dimarts diversos models de previsió apunten a una ploguda que podria deixar 20 o 30 l/m² en força comarques, i segurament acumulacions superiors en alguns casos. Encara hi ha incertesa, però sembla probable que la setmana que ve comenci un altre cop amb moviment, sobretot a l'est.