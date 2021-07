Sopa de cireres amb pa de pessic de xocolata blanca i un iogurt: com es fa la millor? Amb el cuiner Oriol Sabé

El cuiner Oriol Sabé, del restaurant Can Marc de Sant Esteve de Palautordera, explica com preparar a casa una recepta amb producte de temporada, les cireres, que recomana aprofitar per fer un pa de pessic de xocolata blanca.

Ingredients

500 g de cireres (sense pinyol)

100 g de sucre

El suc d'una llimona

1 got d'aigua

Gelat (opcional)

Per fer el brownie de xocolata blanca

150 g de cobertura blanca

120 g de mantega

4 ous (clares i ous separats)

100 g de sucre

60 grams de farina

Ratlladura d'una llimona

Elaboració

Comenceu esprement una llimona per preparar la sopa. Tot seguit, col·loqueu el suc en una olla juntament amb el sucre, l'aigua i les cireres. Quan arrenqui el bull, apagueu-ho i bateu-ho per triturar-ho i quedi ben fi. Si volguéssiu una textura més fina, podríeu passar-ho també pel colador. Reserveu-ho a la nevera durant quatre hores, perquè així aconseguireu un color més viu. Si feu la recepta amb les cireres de la varietat picota, la sopa tindrà un color vermell més viu. Mentrestant, desfeu la xocolata blanca en bols amb molt de compte. Feu-ho de 10 segons en 10 segons, i comproveu, tot remenant, que la xocolata està desfeta. Un cop estigui desfeta, poseu-la en un bol juntament amb la mantega mig desfeta i els rovells d'ou. Remeneu-ho tot ben bé perquè ha de quedar ben homogeni. Reserveu-ho. D'altra banda, ajunteu el sucre amb les clares dels ous, i munteu-ho tot plegat fins que tingueu les clares a punt de neu. Podeu fer-ho a mà o amb l'ajut d'una batedora. Quan ja estiguin muntades les clares muntades, aboqueu-hi a dins la barreja anterior (xocolata blanca, mantega amb rovells d'ou). Tot seguit tireu-hi la farina, i feu-ho en forma de pluja, és a dir, no l'hi aboqueu tota de cop. I aneu-ho remenant alhora. En una safata per anar al forn, poseu-hi al fons paper sulfuritzat. A sobre tireu-hi el batut. Feu-hi una capa d'un centímetre, i col·loqueu-ho a dins del forn a 180º durant 10 minuts. Quan ja tingueu reposada la sopa de cireres, poseu-ne unes cullerades en un plat fondo, a sobre poseu-hi un dau de pa de pessic i una bola de gelat.

Bon profit!