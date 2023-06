10 propostes d'oci per gaudir del cap de setmana

1 Dia internacional de la bicicleta Bici Lab Andorra, Andorra la Vella / Divendres 2 de juny a les 18 hores

Celebra el Dia internacional de la bicicleta amb un seguit d'activitats festives pensades per a tota la família per promoure l'ús de la bicicleta com a eina de mobilitat ordinària. A les 18 hores s’oferirà una visita guiada al museu de la mà dels guis del Bici Lab, mentre que a les 19 hores hi haurà un concert de piano a càrrec de Martí Sansa, Sergi Sansa i Joel Andrés, de l’Institut de Música d’Andorra la Vella.

2 Premi Lauredià i 3a Diada de l’Acordió Plaça de la Germandat, Sant Julià de Lòria / Del divendres 2 de juny fins al diumenge 4 de juny

La música dels acordions tornarà a omplir Sant Julià de Lòria del 2 al 4 de juny amb la tercera edició del premi Lauredià i Diada de l'Acordió, un esdeveniment que, novament, tindrà com a objectiu generar activitat als comerços de la parròquia, situar Sant Julià en el mapa mundial al voltant de la música i consolidar un projecte en el qual participa tant talent nacional com de fora de les fronteres andorranes. Un dels principals reclams del certamen és el 'Concurs Premi Lauredià', que encara compta amb les inscripcions obertes i en el qual s'espera arribar a una xifra de participants similar a la de l'any passat, que es va situar en una vintena d'acordionistes.

3 ‘Guajiro’, festa cubana a Unnic Show Dinner d’Unnic, Andorra la Vella / Divendres 2 de juny a les 20 hores

Els ritmes llatins i la música de salsa s'apoderaran del Show Dinner d'Unnic aquest divendres 2 de juny. D'aquesta manera, el centre d'oci integral d'Andorra presenta 'Guajiro', un nou concepte de música en directe que apropa al Principat l'essència de la música cubana. Carlos Caro i Sabor Cubano més l'actuació de Renzo Flow servirà per convidar al públic andorrà a una festa que obrirà portes a partir de les 20 hores i que s'allargarà fins a la mitjanit aproximadament. El cubà Carlos Caro és un referent indiscutible de la música popular del seu país i està establert a Barcelona des que el 1997 va fundar Sabor Cubano, un grup inspirat en les tradicionals xarangues de l'illa caribenya. Violinista de formació, l'artista ofereix un espectacle que fa un recorregut per diferents estils de la música cubana, fet que garanteix que el públic gaudeixi de l'autèntic sabor cubà. Per la seva banda, Renzo Flow és un Dj de nacionalitat peruana que està damunt dels escenaris des dels 15 anys, fet que li ha permès convertir-se en un referent de la música comercial llatina al país. La seva trajectòria fa que l'artista tingui un gran coneixement musical dins de diferents gèneres musicals, cosa que li atorga la possibilitat d'oferir sessions imprescindibles.

4 Primera edició del ClàssicAnd Plaça del Consell, Andorra la Vella / Divendres 2 de juny a les 21 hores

Neix el festival ClàssicAND, una cita que vol agrupar l'oferta de música clàssica que hi havia al país i que pretén posicionar el país com a referent en aquest tipus de festivals. La cita es durà a terme entre el 2 i l'11 de juny i comptarà amb vuit propostes d'alt nivell, de fet, personalitzades per a Andorra. La cita beu de la temporada de música i dansa d'Andorra la Vella i de l'Ordino Clàssic i neix gràcies a la unió d'esforços entre el Govern, els comuns d'Ordino i Andorra la Vella, MoraBanc i Crèdit Andorrà i també gràcies a la col·laboració del Consell General. Artistes de gran nivell es donaran cita en el festival, que també inclourà propostes obertes per a tothom. Hi desfilaran noms com Carmela Remigio i Asude Karayvus, Valentin Dityuk; Anita Rachvelishvili o Yoann Bourgeois. La primera proposta és l’actuació d’Stabat Mater de Pergolesi conjuntament amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).

5 'Söns pels més menuts' Prat del Roure, Escaldes-Engordany / Dissabte 3 de juny a les 10, a les 11 i a les 12 hores

L’espectacle Söns pels més menuts vol ser una experiència sensorial per als nadons de casa i les seves famílies, amb un format en què la proximitat el farà especial, proper i màgic. Sota una atmosfera onírica, rústica i circense, aquest concert trenca amb el format habitual de la Companyia. Un grup molt reduït de famílies, amb els nadons al coll, aniran descobrint diferents espais d’alt de l’escenari. En aquests espais trobaran escenes musicals, sons, olors, imatges poètiques, ombres màgiques, que ens transportaran a un viatge a l’interior dels nostres millors somnis. El repertori musical serà un recorregut per clàssics de Shostakovich, Bach, Debussy, Ravel, Satie, etc. i també peces actuals que faran de banda sonora d’un espai on la poesia sonora i visual serà una realitat.

6 Andorra la Vella en flor Diversos espais d’Andorra la Vella, Andorra la Vella / Del divendres 2 de juny fins al dimarts 13 de juny

El centre d'Andorra la Vella torna a florir del 2 al 13 de juny amb escultures florals de gran format i decoracions repartides per tota la parròquia. Vine i descobreix-les! Les trobaràs en alguns deis espais més icònics de la capital.

Visita teatralitzada

George Bentham, la Ventureta i el Frisky. L'eminent botànic anglès de començaments del segle XIX, George Bentham, i la pubilla andorrana Ventureta rebran la visita d'un nou personatge que els acompanyarà en un recorregut apassionant per la història i les meravelles naturals d'Andorra. Vols acompanyar-los?

7 Mercat de la Vall Centre Històric d’Andorra la Vella / Dissabte 3 de juny a partir de les 11 hores

El primer dissabte de cada mes de maig a octubre, tindrà lloc el Mercat de la Vall al Centre Històric d'Andorra la Vella, a excepció del mes d’agost que durarà fins al diumenge 6. Un mercat en què trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri i tallers artesanals a les 12 h i a les 17 hores, realitzats per diferents comerciants i de temàtiques variades.

8 ‘El somni de Don Guillem’ Museu Casa d’Areny-Plandolit, Ordino / Fins al 31 de maig del 2024

Don Guillem et convida a recordar la seva intensa vida; la relació amb el carlisme, la seva activitat com a síndic de les Valls d’Andorra, el seu paper com a promotor de la Nova Reforma i la passió dels seus dos matrimonis, en una experiència màgica amb hologrames que ens fa reviure la història del país. El somni de Don Guillem és una experiència multisensorial que combina objectes tangibles, tecnologia i l’espai real per transportar-nos al temps del baró, a l’Andorra del final del segle xix, al capvespre d’una família poderosa, entre els murs d’una residència estival que encara conserva els records d’una nissaga que va viure entre luxes i capricis allunyats de la realitat andorrana.

9 ‘Fragments de Pirineu’ Museu del Còmic, la Massana / Fins al dissabte 8 de juliol de 2023

‘Fragments de Pirineu’ recull algunes pàgines de còmic de l’artista búlgara, resident a Andorra, Spaska Peeva. L'artista ens explica el seu viatge des de Kyrgyzstan amb relats ficticis, inspirats de les seves pròpies vivències al llarg del viatge i de les històries dels indrets que ha visitat, sobretot relacionades amb les zones del Pirineu.

10 ClàssicAnd – Jurassic Park Parc Central, Andorra la Vella / Diumenge 4 de juny a les 21 hores

Una presentació de la pel·lícula completa Jurassic Park amb una actuació en directe de tota la partitura del film, incloent música interpretada per l'orquestra durant els crèdits finals. El 2023 es compleixen trenta anys de l’estrena d’una pel·lícula que va marcar una època. Jurassic Park va donar principi a una nova manera d’entendre el cinema de dinosaures i va suposar l’inici d’una franquícia que segueix totalment en actiu. I quina millor manera de celebrar-ho que veient-la i gaudint de la seva banda sonora amb música en directe. L’orquestra del Reino de Aragón dirigida pel prestigiós Josep Caballé-Domenech ens faran viure moltes emocions en un fantàstic espai natural. Una bona oportunitat per descobrir com d’emocionant pot ser la música simfònica i com John Williams s’ha convertit en un autèntic clàssic.