Els millors plans pel primer cap de setmana de juliol

1 Inauguració del Festival de Jazz Diferents indrets d’Escaldes-Engordany / Dijous 29 de juny a les 18.45 hores

El Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany va néixer l’any 1985 i va estar apadrinat per Tete Montoliu. L’Andorra Jazz Escaldes-Engordany va tenir 20 edicions i va esdevenir una cita de referència per als amants d’aquest gènere musical. Així doncs, al llarg de la seva història ha reunit els millors intèrprets del moment com ara Modern Jazz Quartet, Fats Domino, Miles Davis, Pat Metheny, B.B. King, Chick Corea, Stan Getz, o Diana Krall. Està format pels concerts a la sala Prat del Roure i el Jazz al carrer, amb actuacions gratuïtes de gran qualitat a la plaça Coprínceps. També inclou masterclass amb músics destacats de l’escena del jazz i jam sessions.

2 ‘Tapatà’, tapes i rumba Show Dinner d’Unnic, Andorra la Vella / Dijous 29 de juny a les 20 hores

Rumba amb el reconegut grup Sabor de Gràcia. Una festa en què la música en viu posarà ritme a la vetllada! Sabor de Gràcia és un grup que va néixer al barri barceloní de Gràcia amb Antonio Carbonell ‘Sicus’. Amb 25 anys d’experiència als escenaris, són els hereus de la rumba catalana de Peret.

3 Exposició ‘Sense tocar asfalt’ Sala d’exposicions del Govern, Andorra la Vella / Divendres 30 de juny a les 11 hores

La performance "Sense tocar asfalt" que ens proposa Emma Regada és una al·legoria a la complexitat de seguir en contacte amb la naturalesa creuant una ciutat. L'enregistrament d'aquesta performance es podrà visualitzar a l'exposició 'Notes sobre l'Antropocè', a la Sala d'exposicions del Govern, al Parc Central d'Andorra la Vella, fins l'1 d'octubre. Veniu a acompanyar l'artista durant la performance. El punt de sortida és la plaça Guillemó, seguirà per la Plaça del Poble fins al Parc Central. El recorregut tindrà una durada de 30 minuts aproximadament.

4 Ladis B a Unnic Centre d’oci integral Unnic, Andorra la Vella / Divendres 30 de juny a les 21.30 hores

L'artista andorrà Ladis Baró, popularment conegut con a Ladis B, encapçala una nova setmana d'actuacions al centre d'oci integral d'Andorra. L'artista està presentant actualment el seu treball 'Hacia otra dimensión', un EP que inclou cinc temes en castellà i que vol donar a conèixer entre el públic del país. Així, Ladis B és la principal proposta del Red Bar d'Unnic per a aquest divendres, 30 de juny, a partir de les 21.30 hores. Ladis Baró va començar a estudiar guitarra als 13 anys a La Trapa de Sant Julià de Lòria i va continuar amb la seva formació a l'Espai de Música Moderna. Posteriorment, va fundar el grup Old School, una formació que li ha permès actuar en diferents escenaris al llarg de vuit anys. L'artista andorrà també compon i enregistra els seus temes propis amb estils que van des del folk, fins al blues i el pop. Va ser l'any 2021 quan va decidir emprendre un projecte en solitari amb la publicació d'una sèrie de cançons escrites per ell mateix que promociona a través de les xarxes socials.

5 Estrena de les fonts de la plaça de la Rotonda Plaça de la Rotonda, Andorra la Vella / Divendres 30 de juny a les 22 hores

Aquest nou atractiu turístic, que es posa en marxa coincidint amb l’inici de la campanya d’estiu, es basa en una font sobre el riu Valira, els raigs de la qual se sincronitzaran amb llum i música. Durant els darrers dies -ahir a la nit es va fer una prova general- s’han estat fent les últimes comprovacions per assegurar el correcte funcionament del sistema i a primers de la setmana vinent s’acabaran de retirar les bastides i els elements d’obra que hi ha instal·lats. Les fonts de gran format sobre el riu Valira, que neixen amb l’objectiu de convertir-se en un reclam tant per als ciutadans com per als turistes i un revulsiu per contribuir a dinamitzar l’eix comercial, completen la primera fase del projecte de reforma de la plaça de la Rotonda i els entorns. En fases posteriors es preveuen millores entre la rotonda de la Dama de Gel i el Parc Central.

6 6.815 km fins al Cap Nord Bici Lab Andorra, Andorra la Vella / Dissabte 1 de juliol

L'Andrea Sinfreu és una ciclo-viatgera andorrana que va emprendre una travessa en bicicleta fins al Cap Nord a Noruega, el punt més septentrional d'Europa, durant el qual va combinar viatge, esport i un projecte social i mediambiental. El repte la va portar a recórrer 6.815 km i ascendir més de 90.000 metres per arribar al Cap Nord, travessant 9 països, pedalant per llocs molt diferents, des dels mítics colls alpins fins a llargues carreteres a l'Àrtic passant per diverses capitals europees. Compartiu amb ella la seva experiència. Durant la xerrada explicarà com va planificar el viatge, quin material portava, com passava les nits o com és viatjar sola en bicicleta.

7 Festa Major del Pas de la Casa, Sant Pere i La Braderie Pas de la Casa / Fins al diumenge 2 de juliol

Arriba la Festa Major del Pas de la Casa, que coincideix amb Sant Pere i, enguany, amb La Braderie. No us perdeu el programa amb les activitats per a tots els públics:

El Pas de la Casa recupera el mercat d'oportunitats 'La Braderie' i la Festa de la Multicultura després de l'aturada a causa de la pandèmia. Els dos esdeveniments eren un referent a la vila i enguany tornen emmarcats en la Festa Major de Sant Pere, que començarà aquest dijous, 29 de juny, i s'allargarà fins diumenge 2 de juliol. 'La Braderie', que es fa en col·laboració entre el comú d'Encamp, Andorra Turisme i La Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa (Inpub), a través del Consell Econòmic i Social, tindrà lloc dissabte i diumenge. L'esdeveniment permetrà donar a conèixer les ofertes i grans descomptes dels establiments de la vila. Durant aquesta fira d'oportunitats, els comerços sortiran al carrer i hi haurà activitats com inflables infantils i diferents espectacles itinerants pels carrers més comercials, que aprofitant l'ocasió esdevindran per als vianants. L'horari comercial serà de les 9 a les 20 hores. Pel que fa a la Festa de la Multicultura, es farà el dissabte a partir de les 21.30 hores i fins a les 5 hores, també a la plaça, i es tracta d'un acte de convivència entre diferents comunitats a través de música, actuacions i propostes gastronòmiques.