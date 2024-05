Habitatge Digne reivindica la importància de "recuperar l'1 de maig" malgrat la manca d'assistència

Andorra la VellaLa plataforma Habitatge Digne ha emès un comunicat en resposta a la baixa participació en la manifestació de l'1 de maig, expressant la seva perspectiva sobre aquesta qüestió i reafirmant el seu compromís amb la lluita per l'habitatge digne a Andorra.

"Tot i arribar vora 200 persones a la plaça del poble, vam arribar a ser 700 persones en el moment de més afluència. Amb dies previs amb tanta pluja, i la mateixa jornada amb fred i pluja, molta gent gran o famílies amb nens, no van poder venir o únicament ens van acompanyar durant un tram. Però com ja vam anunciar, per a nosaltres, el més important és a la gent que hem arribat durant els dies previs i la mateixa jornada. Tots els treballadors als quals vam visitar i que se sentien interpel·lats. I, sobretot, tots els companys i companyes que se sumen i s'organitzen. Hem recuperat un 1 de maig que es va perdre el 2023. I això és força important. Finalment, recordar a aquells que celebren que vam ser pocs sota la pluja", declara la plataforma.

"També van celebrar que a la concentració del Consell vam ser 700/800 persones, i 2 setmanes després érem 3.500 persones al carrer. La guerra de xifres no ens preocupa" ha afirmat Habitatge Digne en el seu comunicat, destacant la seva concentració en la continuïtat i l'eficàcia de la seva missió, independentment de les xifres que puguin ser presentades.