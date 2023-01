300.000 euros per embellir el carrer Roc dels Escolls

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha adjudicat a l'empresa Treballs Públics Unitas per un import de 301.535 euros les obres d'embelliment i pavimentació del carrer Roc dels Escolls. L'adjudicació es fa per contractació directa tenint en compte que aquesta mateixa empresa és la que està bastint la passarel·la entre la coberta de l'edifici del casino i el carrer i, per tant, "interessa que, de manera coordinada, realitzi també els treballs d'urbanització" de la via, tal com consta a l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Cal recordar que el 29 d'abril del 2021 es va signar un conveni urbanístic entre el comú d'Andorra la Vella i la societat Roc dels Escolls relatiu a la cessió d'ús d'una passarel·la que uneixi la coberta del casino i el Roc dels Escolls, per comptar, d'aquesta manera, amb un nou accés entre el carrer Prat de la Creu i l'avinguda Meritxell. En aquest conveni, la corporació es comprometia a executar les obres d'urbanització del carrer. Un cop adjudicats aquests treballs, Unitas disposa ara de dos mesos per dur a terme les obres. En aquest sentit, cal recordar que és previst que el casino obri portes el 4 de març i que l'edifici comptarà amb un ascensor que pujarà de Prat de la Creu a la coberta i que això constituirà un nou accés cap a l'avinguda comercial des de Prat de la Creu.

D'altra banda, el comú ha publicat aquest dimecres també al BOPA un edicte per convocar un concurs nacional per adjudicar la redacció del projecte i la construcció d'un tobogan aquàtic a la piscina exterior del centre esportiu dels Serradells. Les empreses interessades tenen de termini fins al 15 de febrer per lliurar les seves ofertes.