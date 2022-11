El 88% dels 400 enquestats volen una consulta sobre el projecte de Grifols

OrdinoUn 88% dels 400 enquestats per la minoria comunal consideren que Ordino ha de convocar una consulta popular per decidir sobre el projecte de Grifols, tal com informa RTVA.

El conseller d’Ordino ha valorat també les declaracions de Carinne Montaner a la reunió de poble que va convocar la minoria comunal dimecres, i les ha valorat com “electoralistes”. Valora que la seva sensació va ser que volia “rebentar la reunió”, ja que ella va referir-se a les vacunes i altres temes, cosa que no es contemplava en aquesta comissió. Assegura que no té cap problema amb què vulgui liderar, però que ho haurà de fer fora d’Ordino.