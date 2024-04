Afectacions al trànsit d'Ordino per obres a la rotonda d'entrada a partir del 10 d’abril

Andorra la VellaA partir del dimecres 10 d’abril, l'accés de vehicles al centre d’Ordino es veurà afectat per l'inici d'una obra a la rotonda d'entrada del poble. El sentit de la circulació es desviarà pel carrer i la rotonda Plana dels Camps, direcció Coll d’Ordino, amb un desviament per als vehicles amb un recorregut de 200 m. Les obres tenen com a objectiu la renovació d'una part de la instal·lació de la xarxa d'aigua. La durada prevista màxima és de set setmanes i es preveu la presència d'un agent de circulació els primers dies per garantir una circulació fluïda i minimitzar les molèsties que l'obra pugui ocasionar. Us preguem disculpes per les possibles incomoditats que aquestes obres puguin causar i us demanem la vostra col·laboració per a facilitar el bon desenvolupament dels treballs.