Andorra la Vella adjudica l'enderroc de la plaça de Braus per 170.000 euros

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació relativa a les obres d'enderroc de l'edifici de la plaça de Braus. Segons detalla el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el concurs ha recaigut sobre l'empresa Locub SA per un import de 169.710,93 euros. D'aquesta manera, l'empresa disposa a partir d'ara d'un termini d'execució dels treballs de sis setmanes, per la qual cosa l'actuació hauria d'estar enllestida de cara a finals d'aquest any.

La intervenció suposa un pas endavant per a la transformació de la zona de Doctor Vilanova i donar més espai a aquest carrer amb tres carrils, així com disposar de més places d'estacionament a l'aparcament. Cal recordar que la corporació va signar un contracte amb la part privada de la parcel·la on està la plaça de Braus per un termini de dos anys. Inicialment en aquest espai es bastirà un aparcament a l'espera de poder determinar quin projecte s'hi fa de manera definitiva.