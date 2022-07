Andorra la Vella incorpora 156 joves treballadors eventuals d'estiu

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha incorporat aquest dilluns 156 joves, d'entre 16 i 26 anys, que treballaran com a eventuals d'estiu, durant els mesos de juliol i agost, en diversos àmbits. Ho ha manifestat la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, qui ha exposat que del total, 45 són informadors turístics, una dotzena que donaran suport a l'oficina de turisme, 37 monitors esportius, 47 monitors de lleure i una quinzena donaran reforç al departament de Medi Ambient.

En aquest sentit, Marsol ha destacat l'aposta del comú per aquesta iniciativa, la qual es va recuperar el 2017, per començar a iniciar als joves en el món laboral i a l'activitat del comú i de la parròquia. "Tots són residents a Andorra la Vella i penso que és una bona oportunitat per començar a introduir-se a l'activitat pública", ha dit, tot posant com a exemple que hi ha consellers, com Gerard Estrella o Meritxell Pujol que van començar "com a barrufets" i han acabat formant part de l'equip comunal.

En relació amb els espais que freqüentaran els informadors turístics, els joves es distribueixen al llarg de tota la parròquia, posant especial accent a l'avinguda Meritxell, el centre històric i la Casa de la Vall, i Santa Coloma, on des del comú es treballa per "potenciar el territori". La responsable de grup dels informadors de carrer del juliol, Lorena Oliveira, qui repeteix experiència, ha explicat que la seva tasca se centra a fer enquestes als turistes i resoldre els dubtes que puguin tenir els visitants, a més ha exposat que, com a novetat, enguany també s'uniran a grups de guies turístics. En la mateixa línia, la informadora de l'Oficina de Turisme, Mercè Joval, ha assenyalat que s'ha presentat a l'oferta per poder conèixer millor la parròquia d'Andorra la Vella i també per practicar idiomes. "Aprens i treballes al mateix temps, és una gran oportunitat", ha assenyalat.