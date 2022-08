Andorra la Vella invertirà 30.000 euros en la pista de gel del Poblet de Nadal

Andorra la VellaTot i que encara queden uns mesos per a Nadal, el comú d'Andorra la Vella ja ha començat els preparatius per a la celebració d'aquestes dates. D'aquesta manera, ja ha adjudicat concursos que tenen a veure amb elements per al Poblet de Nadal i l'enllumenat. Així, tal com surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest dimecres es tornarà a instal·lar la pista de gel sintètic durant el Poblet de Nadal, s'han adjudicat nous guarniments per a l'enllumenat i també s'ha aprovat una transferència de crèdit de despesa de capital per poder comptar amb una nova carrossa de reis.

Pel que fa a la pista de gel, tot un clàssic ja del Poblet de Nadal, l'adjudicació ha recaigut en Gatzara Espectacles que rebrà un import de 29.702 euros per subministrar, muntar i mantenir la pista. Així, el lloguer de la instal·lació ascendeix a 24.550 euros, als quals caldrà afegir els 4.840 euros de l'anivellament del terra necessari per instal·lar la pista de 200 metres quadrats. El subministrament, gestió i coordinació del personal necessari per explotar la pista ascendeix a 10.312 euros, segons es detalla al BOPA. El contracte té una durada entre el 25 de novembre i el 8 de gener de l'any que ve. A més, el Poblet de Nadal sembla que aquest any comptarà amb un carrusel.