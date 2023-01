Aparcament gratuït pels veïns de la Margineda

Andorra la VellaLa zona d'estacionament de la Margineda es regularà per parquímetre d'aquí a unes setmanes, tot i que els veïns tindran un distintiu d'estacionament gratuït de resident per cada vehicle de què disposin, tal com informen des del comú. L'objectiu d'aquesta prova pilot, consistent en habilitar l'espai com a zona de pagament, és "dissuadir aquells ciutadans que no viuen a la Margineda però que hi estacionen durant dies en tractar-se d'una zona blanca". Aquesta pràctica dificulta que els veïns d'aquesta zona residencial, que té un gran dèficit d'espais d'estacionament, puguin aparcar els seus vehicles, una problemàtica de la qual el comú és "conscient" i per això va promoure aquest dijous al vespre una reunió amb els residents.

El comú d'Andorra la Vella va plantejar als veïns com a una possible solució habilitar en un terreny comunal un nou aparcament de 50 places al costat del camp d'exàmens de conduir situat a l'avinguda d'Enclar, amb servei preferent per als veïns de la Margineda. Els assistents a la reunió, una cinquantena, van preferir desestimar el projecte perquè l'accés a peu a través del camí de la Callissa podria ser dificultós, segons afegeixen des de la corporació comunal.

Els veïns de la Margineda, doncs, rebran properament una comunicació per informar-los d'on podran recollir les targetes de resident en les quals hi constarà el número de matrícula dels vehicles, i la data d'inici de la zona de rotació.

Durant la trobada, liderada per la cònsol major, Conxita Marsol, també es va mostrar l'espai públic que el comú ha començat a adequar perquè esdevingui una nova zona de repòs i passeig en un entorn natural com és la Roureda de la Margineda, des d'on es podrà contemplar el jaciment medieval. Els veïns que van assistir a la reunió van "aplaudir" un projecte que permetrà connectar el poble de Santa Coloma amb el nou espai natural i establir un circuit cultural entre l'església romànica, el pont de la Margineda, i el castell de Sant Vicenç d'Enclar. La reunió va servir també perquè els veïns exposessin altres neguits, com la circulació de vehicles de transport escolar de grans dimensions a la zona, o l'estat d'algunes voravies. El comú s'ha compromès a trametre les demandes dels veïns en relació amb els busos escolars, a millorar alguns trams de voreres i a estudiar la millora del parc infantil amb la inclusió d'algun nou joc, conclouen des de la corporació a través d'un comunicat.