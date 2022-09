Els aspirants a agents de circulació comencen la formació

La MassanaLa nova promoció d'agents de circulació comunals han començat aquest dilluns el curs bàsic de capacitació. Un cop l'hagin superat, hauran de passar un any de prova per, finalment, jurar el càrrec com agents de circulació. En total hi ha vuit aspirants, un de Canillo, dos d'Ordino, dos d'Andorra la Vella i tres de Sant Julià. El curs tindrà una durada de tres mesos i es tancarà a principis de desembre.

La cònsol menor de la Massana i presidenta de la Comissió Interparroquial, Eva Sansa, ha donat la benvinguda als aspirants, remarcant la important tasca dels agents de mantenir l'harmonia a la via pública i encoratjant-los a aprendre per donar el millor servei als ciutadans. Les classes han començat aquest mateix matí, amb una introducció a la història del Servei de Circulació Comunal.