Cent places d'aparcament extra a Prada Casadet

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha informat de l'ampliació de manera provisional de l'aparcament Prada Casadet -tot just davant de l'edifici administratiu del Govern- cap a la zona de l'antiga plaça de Braus davant la important arribada de turistes, principalment espanyols, amb motiu del Pont de la Puríssima. Tal com detalla la corporació comunal, amb aquesta ampliació es disposarà de prop d'un centenar de places extra, les quals se sumen a les 75 destinades a vehicles i les 35 per a autobusos.