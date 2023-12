Coma atribueix les acusacions de Dolsa sobre el vot judicial a la seva derrota

OrdinoLa vencedora de les eleccions comunals a Ordino, Maria del Mar Coma, ha jurat el seu nou càrrec aquest dijous com la nova cònsol major de la parròquia; una posició que la situa al capdavant de la nova corporació comunal ordinenca. Durant unes declaracions posteriors a la sessió de comú, Coma ha fet referència a la polèmica formulada per Enric Dolsa sobre unes possibles irregularitats amb el vot judicial. "Em semblen lamentables les seves acusacions" ha assegurat la nova mandatària comunal. "Segurament, si hagués guanyat, no s'hauria plantejat aquest tipus de declaracions" ha afegit.