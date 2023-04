Una desena d'infants participen al taller Sonadons a Encamp

EncampUna desena de pares i mares encampadans ha dut aquest dissabte els seus fills al taller Sonadons. Una activitat dirigida a infants d'entre quatre mesos i tres anys que ha programat el comú d'Encamp i que ha tingut lloc aquest a les 10 hores a l'interior de la Biblioteca Comunal d'Encamp.

Sonadons és un projecte creat per les docents Míriam Manubens i Anahí Pinoargotty que consisteix en una sèrie de tallers dirigits als infants de zero a tres anys i a les seves famílies per difondre i apropar la música als més petits d'Andorra. A través de diverses activitats basades en la música, el projecte pretén ajudar als infants a adquirir més consciència d'ells mateixos, de l'entorn i dels altres alhora que els ajuda a canalitzar i a expressar les seves emocions i a desenvolupar la creativitat. De fet, Manubens i Pinoargotty, després de molts anys adquirint experiència impartint classes de música i havent indagat en diferents pedagogies van descobrir la Music Learning Theory. Es tracta una teoria d'Edwin Gordon que, a partir de la idea que la música és inherent a l'ésser humà i cada infant és un ésser únic amb les seves particularitats i vivències, proposa diverses pautes basades en l'emoció amb l'objectiu que l'infant gaudeixi veritablement de la vivència musical.

El proper taller Sonadons tindrà lloc el divendres 9 de juny al Pas de la Casa.