Desperta Laurèdia proposa pisos d’emancipació per a persones joves a l'hotel Pol

Sant Julià de LòriaDesperta Laurèdia ha exposat, al davant de l’Hotel Pol, els projectes que hi planteja. Cerni Cairat ha remarcat que no es descarta ubicar-hi la residència, però insisteix en el fet que aquest edifici pot donar respostes a múltiples necessitats de Sant Julià de Lòria.

Així, ha assenyalat que “d’una banda, proposem que aquest projecte pugui incloure certs pisos d’emancipació per a persones joves, i al mateix temps que part d’aquests equipaments siguin per a ús social o cultural de poble, i també amb espais d’emprenedoria i desenvolupament d’empresa per a persones joves, vinculat a la idea de Sant Julià universitari”.