Dolsa retreu que el projecte de Grífols s'hagi presentat directament a Govern eludint la Comissió d'obres i urbanisme d'Ordino

OrdinoEl conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, s'ha mostrat sorprès aquest dijous en el marc de la sessió de consell de comú d'Ordino pel fet que la corporació hagi decidit fer arribar el projecte de construcció de Grífols a Govern sense que aquest s'hagi presentat prèviament a la Comissió d'obres i urbanisme de la parròquia. Un pas, segons ell, necessari. "Malgrat que sigui un projecte d'interès nacional, ha de complir les ordinacions Ordino. Si no les compleix, faré el que toqui" ha advertit el conseller de la minoria.

Per altra banda, Barbara Pamies Rabadán ha pres aquest dijous el relleu de Jean Michel Armengol com a nova consellera de Movem Ordino després que el seu antecessor renunciés al càrrec el passat mes de febrer. La majoria ha donat la benvinguda a la nova consellera qui, seguint el protocol, ha jurat el càrrec davant dels cònsols de la parròquia i ha afirmat que mantindrà 'la tònica' de partit amb relació al projecte Grífols. "Movem Ordino fa temps que forma part del comú. Que hi hagi un membre o un altre que el representi és indiferent" ha afirmat Pamies mentre recordava la posició de l'agrupació política. "No ens sembla bé que el millor terreny públic d'Ordino es destini a una empresa privada que oferirà pocs llocs de treball a la gent del país" ha assenyalat. "Tenint en compte el risc que comporta per a la població, no veiem que la balança compensi" ha afegit.