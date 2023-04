EncampEl comú d'Encamp adjudica els treballs de rehabilitació del pont de Sant Miquel, que uneix el parc de Sant Miquel amb el passeig de l'Alguer al centre d'Encamp, per sobre del riu.

L'obra consistirà a rehabilitar l'estructura metàl·lica, del pont del paviment de fusta i dels caps ponts del formigó armant per tal de refer el paviment i l'estructura inferior que es troba en mal estat, provocat per les inclemències meteorològiques i per l'acció de llençar sals fundents pel gel.

Els treballs començaran el dimarts 27 de juny, després de la Festa del Poble, i s'allargaran durant unes sis setmanes, sempre iquanles condicions climatològiques ho permetin. Els treballs han estat adjudicats per un import de 108.653,00 € a l'empresa SIDECO SL.