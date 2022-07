Encamp prendrà una decisió al juliol sobre el concurs de Prada de Moles

EncampEls consellers comunals de la majoria i de la minoria del comú d'Encamp s'han reunit aquesta tarda per conèixer els informes elaborats pels tècnics comunals que s'han preparat durant els darrers mesos sobre la proposta presentada pel FC Andorra del concurs públic nacional per a la concessió en règim d'ocupació privativa del terreny on estan ubicades les instal·lacions esportives de Prada de Moles a la parròquia d'Encamp.

Després de la reunió, la mesa de contractació formada pels cònsols, tres consellers representants de tots els grups polítics, l'interventor comunal, el secretari general i dos tècnics comunals analitzaran el contingut de la proposta presentada i podran realitzar les consultes necessàries durant les properes setmanes amb l'objectiu que es pugui prendre una decisió sobre aquest concurs en un consell de comú, previst per finals de juliol.