Escaldes-Engordany posa fil a l'agulla per a la transformació de l'antic escorxador

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ja es troba endinsat en la remodelació de l'antic escorxador, un equipament que es dedicarà a iniciatives culturals després que el Govern desestimés la proposta de construir-hi pisos de lloguer. La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha explicat a l'ANA que "el que estem fent avui dia és orientar aquesta parcel·la cap als usos que volíem, l'estem renovant i estem pensant en fer un espai cultural". De fet, es tracta d'un projecte que s'està treballant de manera estreta amb el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa.

Gili ha posat en relleu que la idea del comú "és fer alguna cosa sense grans pretensions", però que esdevingui un element de gaudi per al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, ha dit que a hores d'ara es pensa en un equipament "alternatiu" del qual es podrien beneficiar principalment els joves, ja que hi ha la possibilitat de destinar-lo, entre d'altres, a assajos de tota mena.

Abans de pensar en l'ús final, és prioritari fer les tasques de remodelació necessàries. Gili ha manifestat que un dels treballs que cal tirar endavant és la reconstrucció de la teulada, a banda d'altres "petites intervencions", però sense que tot plegat representi un cost excessiu. "Tampoc podem estar invertint diners en mil coses diferents", ha dit, per la qual cosa "farem una intervenció de mínims que ens permeti aprofitar aquests espais que a dia d'avui estan tancats perquè serveixen de magatzem i poc més".

Com s'ha esmentat, en un primer moment el comú escaldenc va proposar al Govern destinar aquesta instal·lació a habitatges de lloguer, una proposta que va ser desestimada per l'executiu en considerar que aquesta parcel·la no era interessant per dedicar-la a aquesta finalitat. Precisament, lligat a la problemàtica de l'habitatge, la cònsol ha reiterat que la solució "no passa per construir molt", ja que a banda de no disposar d'espai suficient a la parròquia, l'augment de la població també demana un increment d'equipaments com ara sanitaris o educatius que no es poden assumir.

És per això que la cònsol ha afirmat que és el Govern qui té les eines per solucionar el problema perquè és qui "ha de veure què passa amb tots aquests pisos que estan tancats i què passa amb tots els pisos de persones no residents" dels quals es desconeix la titularitat. "Em dona la impressió que fa molts anys que parlem del mateix, però que solucions no n'hi ha massa", ha conclòs.