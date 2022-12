Escaldes-Engordany torna a congelar preus públics i taxes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany tampoc apujarà durant el 2023 les taxes i preus públics. Així s'ha decidit en la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous en què la mesura ha estat compartida per majoria i oposició. Ambdues parts han coincidit a assenyalar que "el bon estat" de les finances comunals permet prendre aquesta decisió. D'aquesta manera, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha posat en relleu el fet que des que van arribar al comú l'actual majoria no ha apujat els preus vigents i que tenint en compte "la difícil situació actual" s'ha decidit que es pot "permetre el luxe" de continuar amb aquesta congelació. A més, s'amplia les tarifes reduïdes per a diferents col·lectius com són les persones amb discapacitat, les famílies nombroses i les monoparentals. Aquest ha estat un dels punts tractats en una sessió de consell de comú que ha servit també per adjudicar un sistema de telegestió de l'enllumenat i la compra de nous llums i fanals i la remodelació de la sala polivalent del Prat del Roure.

"Portem quatre anys amb els mateixos preus en el 99% dels casos així que el ciutadà pagarà (el 2023) el mateix que quan vam entrar nosaltres", ha emfasitzat Dolsa, que ha volgut subratllar que això és així pel bon estat de les arques comunals, un fet que "no tots els comuns" tenen. I la cònsol major, Rosa Gili, ha volgut afegir que es fa "un esforç", ja que aquests serveis per al comú s'encareixen (perquè per exemple augmenten els preus dels carburants) i s'assumeix aquest sobrecost perquè "els ciutadans no perdin poder adquisitiu". L'aprovació de l'ordinació de taxes i preus públics del 2023 ha servit, ha subratllat Dolsa, per aclarir, d'acord amb la llei de finances comunals, què és una taxa (un preu d'un servei que només presta el comú) i què un preu públic (allò que altres empreses també poden oferir). A més a més, s'amplia, com s'ha esmentat, les tarifes reduïdes per a alguns col·lectius. D'aquesta manera, se'ls aplicarà una reducció del 20% en activitats per als infants, esportives, culturals, de lleure (el servei de l'escola bressol; piscina; escalada; tenis, classes de música per a infants; activitats per a infants com Escaldes-Estiu; tallers de vacances escolars; activitats de Carnaval; de Pasqua; Escaldes-Tardor; l'espai lleure o excursions de l'Espai Jovent). A més, també s'han fet canvis en l'ordinació tributària, ja que s'havia detectat que hi havia activitats que no estaven recollides i que, per tant, no pagaven.

Tal com s'ha destacat, des de l'oposició el conseller Miquel Aleix (que aquest dijous estava sol en absència dels seus companys de files) ha manifestat que es veu de bon ull aquesta congelació i ha emfasitzat la "bona gestió" de corporacions anteriors i els "ingressos recurrents de la construcció", per exemple al Clot d'Emprivat, la qual cosa fa que hi hagi "unes finances que poden suportar que no s'augmentin els preus" i que això pugui revertir també "en la qualitat dels equipaments" de la parròquia.

Enllumenat

Precisament, aquest mateix dijous s'ha aprovat, també amb el vot favorable de l'oposició, l'adjudicació per un import de 122.000 euros un sistema de telegestió de l'enllumenat que permetrà no només encendre i apagar els llums sinó també regular la seva intensitat. Aquest sistema s'afegeix a l'adjudicació, també, de 260 llums per a camins, 380 llums per a la xarxa d'enllumenat públic i 100 pals rodons per un import de 171.900 euros per substituir molts dels llums de la parròquia que encara no funcionen amb led i que són antics. Tal com ha destacat el conseller de Serveis, Joao Lima, es va "un pas més enllà" i s'opta "no només pel canvi dels llums" sinó també per un sistema que permeti una gestió eficient, regulant fins i tot la intensitat de tal manera que es pugui abaixar quan és de matinada. El cònsol menor ha subratllat que amb aquest sistema es pugui "controlar" l'enllumenat amb un sistema informàtic, la qual cosa farà guanyar en eficiència. De fet, Gili ha comentat que en molts casos el fet que els fanals fossin antics i no es pogués controlar la intensitat ha fet que arran de la crida per a l'estalvi energètic s'hagi hagut d'optar per encendre un i apagar un altre. Els nous llums adquirits s'instal·laran en punts centrals de la parròquia i urbanitzacions amb la intenció que el 100% de l'enllumenat pugui ser led. Aleix ha destacat que "val la pena" impulsar un sistema que "garanteixi una seguretat i un mínim consum".

Prat del Roure

Durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous també s'ha decidit destinar 382.800 euros a la reforma de la sala polivalent del Prat del Roure. Tal com ha comentat Gili, es tiraran endavant treballs al sostre, ja que hi ha goteres, i també es milloraran aspectes relacionats amb la seguretat i el paviment. La voluntat és que els treballs comencin passades festes de tal manera que cap a la primavera estiguin enllestits, ja que tal com ha remarcat la cònsol major aquesta sala "està molt sol·licitada" i es vol tenir a punt perquè pugui acollir diversos actes. Aleix ha destacat que fer aquest manteniment és "una despesa necessària i important", ja que és una instal·lació que ja té "una sèrie d'anys" i a més el fet que tingui una coberta plana també la fa una infraestructura amb certes dificultats. Gili ha recordat que un primer concurs va quedar desert i que ara s'ha optat per una consulta de preus de la qual ha resultat adjudicatària Urcosa.

Permís per violència de gènere i domèstica

El consell de comú també ha aprovat el reglament de la funció pública del comú, amb el suport de l'oposició. El text regula aspectes com la jornada laboral, els horaris, el temps de descans, els permisos, els triennis i els beneficis socials i tal com ha comentat la consellera de Recursos Humans, Magda Mata, inclou un permís per a les víctimes de violència de gènere i domèstica.