Escaldes estudia avalar la compra d'habitatges

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes va anunciar recentment el fre a la construcció, com a mínim fins a l'arribada dels estudis de càrrega, i de forma que els pròxims passos es facin amb absoluta planificació del poc espai del qual es disposa.

Tot i això, tal com ha explicat la cònsol Rosa Gili a 'Avui serà un bon dia', des del comú ja s'estan estudiant fórmules per millorar la situació de l'habitatge. Aquestes passen principalment per beneficiar els propietaris, amb pràctiques no abusives es comenta, o servir d'aval de cara als bancs, amb els que afegeix ja haver parlat.

Gili reconeix que frenar en sec les construccions suposa una disminució en els ingressos del comú, però confia que les mesures que s'estan prenent per no dependre únicament d'aquest sector per a obtenir aquests guanys funcionaran. Els aparcaments de titularitat pública són una d'aquestes noves fonts sobre les quals es treballa.