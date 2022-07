Èxit de la posada en marxa de la màquina de reciclatge invers

OrdinoDesprés de més de quatre mesos en funcionament, la màquina de reciclatge invers instal·lada a Ordino deixa d’estar operativa per haver esgotat el pressupost destinat al projecte, al qual es van destinar 10.000 euros, dels 50.000 que es va atorgar en la primera edició del pressupost participatiu.

Cal recordar que per cada envàs premsat i emmagatzemat, s’ha lliurat un val de descompte de 0,10 cèntims que es podia bescanviar als més de quaranta establiments i comerços de la parròquia que s’han adherit al projecte.

El comú d'Ordino ha qualificat el projecte d’"èxit absolut" per la quantitat de ciutadans que han fet ús de la màquina ubicada al Prat de Call des del passat 4 de març.

La iniciativa va sorgir de la segona proposta guanyadora presentada pel veí d’Ordino Víctor Garcia. Des del comú informen, a través d'un comunicat, que s’estudiarà la continuïtat del projecte, segons ha avançat la cònsol menor, Eva Choy, que ha fet una valoració molt positiva. “El vessant dinamitzador per als comerços i el consum quilòmetre zero és per nosaltres un valor afegit a l’incentiu del reciclatge d’envasos domèstics”, ha manifestat. La cessió de la premsadora ha anat a càrrec de l’empresa L’Home del sac- FEPER que s’ha implicat en el projecte des del primer moment.