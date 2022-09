Ioga, caminada i dinar de germanor per a la gent gran d'Ordino

OrdinoEl benestar físic i emocional de la gent gran tornen a ser protagonistes en la festa gran, que tindrà lloc el dimarts que 27 de setembre. Es tracta d'una diada per als majors de 65 anys que organitza el comú d’Ordino des del 2019.

La jornada començarà a les nou amb una classe de ioga als jardins de casa Rossell i seguirà amb una caminada pel camí Ral. A les dotze del matí els participants estan convocats a l’església parroquial, on mossèn Joan Fenosa oferirà una missa i acabaran amb un dinar de germanor a dos quarts de dues del migdia. Des del comú informen que el departament de Benestar Social allarga la temporada d’activitats per a la gent gran a l’aire lliure, mentre duri el bon temps, que combinen l’exercici físic amb la socialització dels padrins. Durant l’hivern continuen practicant amb les classes setmanals que s’ofereixen al CEO, gratuïtes per als majors de 60 anys, i també es reprenen els tallers setmanals de memòria.