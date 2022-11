Josep Àngel Mortés: "El canvi d'opinió de Movem Ordino envers Grifols és purament electoralista"

OrdinoEl cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, titlla d'electoralista el canvi d'opinió de Movem Ordino envers el projecte de Grifols a la parròquia. El mandatari considera que és una estratègia per intentar desgastar la formació Demòcrates per Andorra abans de la celebració dels comicis generals, que es preveuen per al pròxim mes de març.

D'aquesta manera, el mandatari recorda que les discrepàncies a la iniciativa han sorgit a partir de la marxa de la consellera Sandra Tudó i l'arriba de Joan Miquel Armengol, i remarca que el que defensava la senyora Tudó "era, ni més ni menys, el que el partit sabia i el que el partit volia", sempre en la línia del que s'havia parlat dintre de la formació, que cal recordar que està recolzada pel partit socialdemòcrata. Per aquest motiu, afirma, estar "sorprès" amb el canvi de rumb que han pres.

Tanmateix, manifesta que les opinions en contra de la iniciativa, que recorda que penja del Govern, exposades, almenys en un primer moment, pel líder de la minoria comunal X'Ordino, Enric Dolsa, són legítimes, tenint en compte que "cadascú té les seves opinions", però manté la defensa fermament la seguretat i no conflictivitat del futur laboratori P3 a la parròquia, asseverant que respecta i compleix amb totes les normatives europees. "Els ciutadans han d'estar tranquils i fer confiança a Govern", indica.