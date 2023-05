LAUesport acull la primera jornada dedicada a l'esport inclusiu a Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaEl gimnàs del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria acull des d'aquest diumenge al matí la 'Jornada per a fomentar la inclusió a l'esport Inclau'. Es tracta de la primera edició d'una iniciativa que el comú lauredià ha programat tenint en compte un doble objectiu: donar a conèixer les instal·lacions del centre i fomentar la sensibilització al voltant de la diversitat funcional a partir de diverses propostes com circuits d'habilitats oberts a tots els públics.

Tal com ha assenyalat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, aquesta proposta va néixer fa dos anys, quan la societat LAUdsport va fer un canvi d'imatge i de marca optant per una línia de negoci enfocada a la inclusivitat. En aquest sentit, Majoral ha recordat que a la parròquia ja s'han fet diversos avenços en aquesta línia com ara la inauguració del canviador inclusiu, que diversos usuaris ja estan utilitzant.