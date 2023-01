Mil metres més de parc al Prat del Roure

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha convocat un concurs públic per contractar els treballs de construcció d'un parc infantil al carrer dels Veedors. De fet, la voluntat de la corporació és eliminar el carrer i ampliar el parc del Prat del Roure en tota aquesta zona, fent que l'equipament passi a guanyar uns mil metres quadrats de superfície i disposi de més espais per a la zona lúdica i d'esbarjo.

Concretament, la intervenció que es farà al carrer dels Veedors té per objectiu treure el carrer que hi ha actualment per condicionar-lo com a parc, ampliant la zona verda existent. Aquesta actuació afectarà la meitat del carrer, des d'Arnaldeta de Caboet fins al carrer François Mitterrand. Els treballs consistiran a retirar el quitrà i col·locar-hi terra.

Des del comú escaldenc es recorda que ara com ara el carrer dels Veedors no s'utilitza viàriament, per la qual cosa té el caràcter de parc sense les característiques pròpies d'una instal·lació d'aquest tipus. Per aquest motiu, el consistori ha apostat per treure el carrer per reemplaçar-lo per un espai amb característiques de parc. La previsió de tot plegat és que a l'estiu els treballs ja estiguin enllestits.

Així mateix, segons publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les empreses interessades a presentar-se el concurs podran lliura les seves ofertes fins a les 15 hores del pròxim 16 de febrer.