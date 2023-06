Un miler d'entrades gratuïtes a Caldea per a residents a Escaldes el 9 de juliol

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i Caldea posen a disposició dels residents a la parròquia un miler d'entrades gratuïtes al termolúdic per al pròxim 9 de juliol en el marc de la celebració del Dia de l'Escaldenca i l'Escaldenc. Ho han anunciat la cònsol major i presidenta de la instal·lació, Rosa Gili, i el president general, Miguel Pedregal, qui han manifestat que la voluntat de la iniciativa és apropar Caldea als ciutadans de la parròquia i que ells mateixos en siguin els ambaixadors. "Caldea es va crear fa molts anys a la parròquia, de la mà del comú i d'accionistes escaldencs i del país, per això volem que els residents puguin gaudir d'aquesta fantàstica instal·lació que aprecien els visitants i els ciutadans", ha assenyalat.

Així doncs, han detallat que les invitacions es podran recollir quinze dies abans al comú d'Escaldes-Engordany i serà necessari estar inscrit al cens de la parròquia. Tanmateix, per aquells residents que no puguin utilitzar l'entrada el 9 de juliol, aquesta té un any de vigència, per la qual cosa, des de la corporació i el termolúdic s'invita els residents a recollir l'entrada per "gaudir de la instal·lació". A més, qui no pugui desplaçar-se a l'edifici del comú podrà recollir la invitació el mateix 9 de juliol a Caldea. Durant la jornada, també es duran a terme activitats, sortejos i entregues de premis entre els participants per fer de la iniciativa "una festa".

Quant al nombre d'entrades, Pedregal ha avançat que, tot i que s'hagi limitat la quantitat a un miler, els organitzadors estan oberts a ampliar el nombre en funció de la demanda que es detecti a mesura que els residents vagin a recollir les invitacions. "Pensem que amb mil seran suficients, però volem ser molt flexibles i si veiem que tenim un nivell de peticions molt superior ens adaptarem i mirarem d'ampliar aquesta quantitat d'entrades", ha asseverat.

El director general també ha exposat que els ciutadans escaldencs que facin ús d'aquests abonaments de 3 hores al termolúdic disposaran d'un espai reservat per ells, ja que hauran de conviure amb els visitants i turistes que hi hagi. "Els residents conviuran amb els clients de Caldea, malgrat que la previsió és sigui un dia de baixa afluència i, igualment hem reservat un espai per ells", ha matisat.