Mortés afirma que "no té sentit" fer una consultar popular sobre el centre de recerca de Grifols

OrdinoEl cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, considera que "no té sentit" fer una consultar popular a la ciutadania sobre el centre de recerca immunològica de Grifols quan ja està en marxa. Ho ha manifestat aquest dijous durant la roda de premsa posterior al consell de comú davant l'entrada d'una sol·licitud per part del conseller de la minoria de X'Ordino, Enric Dolsa, el conseller de Movem Ordino, Jean-Michel Armengol, i el candidat de Terceravia per les eleccions comunals del desembre del 2019, Jordi Balsa.

D'aquesta manera, Mortés ha reiterat que el projecte es troba en marxa i que des de la majoria "creiem que no té lloc fer una consulta quan ja han començat els treballs de construcció". El mandatari també ha recordat que la instal·lació "no serà un laboratori", sinó que s'edificarà un centre de recerca immunològica, on al seu interior s'ubicarà un laboratori P3. Així mateix, ha ressaltat la confiança que pot tenir la ciutadania en la iniciativa, posant en relleu que "poden estar tranquils perquè ni el Govern ni el comú faran res que posi en perill a les persones" i ha animat a la població i als signants de la sol·licitud que mirin el programa RTVA 'La Rèplica', on l'exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar "amb claredat" en què consisteix el centre i que significa. "Els que diuen els de la minoria i Terceravia no és la realitat que s'està construint a la parròquia d'Ordino", ha apuntat.

Tanmateix, el cònsol no ha tancat la porta a la consulta popular, però ha asseverat que es tracta d'un projecte que ja està en marxa i "no té sentit fer-la". A més, ha assenyalat que el centre de recerca immunològica de Grifols és un tema "important" per la parròquia i pel país perquè diversificarà l'economia d'Andorra sent un "atractiu" amb capacitat per a l'aterratge d'altres sectors. Qüestionat sobre si eren coneixedors que des dels grups de l'oposició tenien la intenció de presentar una demanda a la corporació, ha afirmat que en tenien constància, però que desconeixien que ho farien aquest dijous abans de la sessió de consell.

Entrant al detall sobre la sol·licitud, Dolsa i Armengol han posat de manifest que la voluntat de la iniciativa és pressionar a la majoria perquè es tiri endavant la consulta entre els residents amb dret a vot de la parròquia. És per aquest motiu que han apostat per aglomerar els resultats electorals de les tres formacions als comicis comunals del 2019, amb els quals sumen 676 vots, el que representa el 55,04% del total i que els vindria a donar una majoria absoluta. "Pensem que per democràcia i transparència els electors tenen dret a pronunciar-se a favor o en contra del laboratori P3 que es construirà a Ordino", ha dit el líder de X'Ordino.

"Entre els tres vam tenir la majoria absoluta, i si jo fos cònsol tindria molt clar el que he de fer i l'organitzaria el més ràpid possible", ha ressaltat, afegint que ell mateix va dur a terme una consulta popular per conèixer l'opinió de la població sobre la possible construcció del túnel del Rat. "La ciutadania va dir que no, i vam aparcar la qüestió", ha afirmat.

Dolsa ha destacat el fet que a la consulta només hi podrien participar els ciutadans amb dret a vot per llei, ja que, tal com ha apuntat, a ell li agradaria que tots els residents que portessin entres 3 i 5 anys també hi poguessin prendre part. El conseller també ha indicat que és coneixedor que molts dels ciutadans que van votar a DA "i companyia" a les darreres eleccions també estan en contra del projecte de Grifols a la parròquia i ha reiterat que per "respecte i democràcia" des de la majoria haurien d'habilitar la consulta. "Nosaltres hem fet el que havíem de fer i si s'hi neguen, ja veuran el que es fan. Els electors es mereixen un respecte", ha manifestat.

Per la seva banda, Armengol ha assenyalat que des de les formacions "estem jugant les nostres cartes" i que la via de la consulta és la "més coherent" tenint en compte que amb els vots que va obtenir Balsa, "sumem més del 50%". En relació amb el posicionament de Movem Ordino respecte al centre de recerca immunològica, el conseller ha reiterat que es deu a una qüestió "d'informació. Quan hi havia la Sandra en teníem una i amb la meva entrada en tenim més, com per exemple l'acord, que és molt greu". "Quan entro jo prenc una altra posició amb el ple suport de la formació", ha asseverat.

Dolsa, a les eleccions general

Enric Dolsa, qüestionat pels mitjans de comunicació sobre la seva voluntat de cara a les pròximes eleccions generals, ha manifestat que està preparant una llista nacional per concórrer als comicis. "Hem tingut moltes reunions des de fa un any i ara posarem fil a l'agulla per engegar el projecte", ha assenyalat.

En referència al pacte entre el partit Socialdemòcrata i Progressistes - SDP, el conseller ha comentat que li sembla "completament lògic", exposant que "no entenia la separació", ja que són dos partits "molt afins". "Veig més normal que SDP pacti amb el PS, que no amb DA, com va passar a les darreres eleccions comunals", ha expressat.

Al seu torn, Armengol ha celebrat la unió de les dues formacions i ha explicat que la voluntat és "mirar cap al futur" i "deixar velles trifulgues al calaix" pel bé del país i que es reunifiqui "la família".

Els cònsols d'Ordino també han considerat que el pacte "és natural i respectable" perquè "s'aguanta ideològicament", tot i que Mortés ha incidit en el fet que l'acord "pel futur i el bé del país", sembla que doni a entendre que el govern de Demòcrates "ho hem fet tot malament i jo no ho veig així".