Nou aparcament vertical a Ordino per 5 milions d'euros

OrdinoEl comú d'Ordino ha aprovat aquest migdia en el marc de la celebració de la sessió ordinària de consell de comú un pressupost deficitari per a l'exercici 2023 on es contemplen 15,1 milions d'euros d'ingressos i 19,8 milions d'euros de despeses amb un dèficit de 4,7 milions d'euros que la majoria preveu cobrir a partir d'un romanent de tresoreria acumulat. "Tenim els mitjans per cobrir aquest dèficit que presentem" ha assegurat la consellera de Finances del comú Maria del Mar Coma. "La part més important és que no generem més endeutament" ha afegit.

La partida d'ingressos més rellevant del pressupost -que s'ha aprovat amb nou vots a favor i un en contra per part del conseller de la minoria Enric Dolsa- assoleix la xifra de tres milions d'euros i fa referència a la construcció d'un aparcament vertical a la urbanització de la Unitat d'Actuació 21 que està situada a la carretera del coll d'Ordino, on anteriorment la corporació havia previst la instal·lació d'una residència geriàtrica. "Fem les inversions que considerem oportunes i aquesta es fa en una zona de creixement d'Ordino. Pensem que és una inversió vàlida i molt ben invertida" ha assegurat el cònsol major de la parròquia Josep Àngel Mortés. Amb relació a aquest nou equipament, Coma ha assenyalat com a tret avantatjós el fet que disposar d'aquest aparcament suposarà una despesa de lloguer menys pel comú, que fins ara no disposava de cap terreny de pàrquing propi.

Per la seva banda, Dolsa ha comentat que "amb els preus que hi ha al mercat i la problemàtica que hi ha en l'àmbit de país, ara no és el moment de construir aquest aparcament" i ha opinat que "seria millor esperar un any i mig o dos". "Es podrien destinar aquests milions a rebaixar el préstec d'11 milions d'euros" ha puntualitzat. De fet, l'aparcament tindrà un cost total de 5,5 milions d'euros, i s'acabarà de finançar durant l'exercici relatiu al 2024.

El conseller de la formació X'Ordino, per altra banda, també ha criticat el fet que la corporació hagi augmentat els preus públics -en especial ha fet incidència a la guarderia i al centre esportiu, que ha augmentat les quotes un 10%- i ha admès que aquest, juntament amb el punt de l'aparcament, han estat els apartats que han desencadenat la seva votació en contra dels comptes. "S'ha fet l'augment en funció de la pujada generalitzada, és a dir, un 3,5%" ha justificat per la seva banda la consellera de Finances. "Feia anys que el comú d'Ordino no apujava preus, ni tan sols estàvem augmentant l'IPC" ha destacat Coma. A més, Dolsa també ha mostrat el seu desacord pel fet que un 22,74% dels ingressos previstos per a l'exercici 2023 provinguin de la recaptació de llicències de construcció.

Quant a la resta de partides importants previstes per a l'exercici de l'any vinent destaquen la renovació de l'Hotel Casamanya (312.500 euros), la renovació de voravies de la parròquia (602.000 euros), l'ampliació del camí de Sornàs (190.000 euros), les millores d'eficiència energètica (161.000 euros) i les actuacions a parcs infantils (73.000 euros). Pel que fa a l'endeutament, el pressupost preveu una xifra total d'11,6 milions d'euros, el què suposa un 93,14% del sostre d'endeutament permès.