La nova llar de jubilats d'Escaldes, a la tardor

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha informat aquest dijous els ciutadans sobre la reforma i ampliació de la llar de jubilats, uns treballs que van arrencar a finals del mes de setembre i que s'han d'enllestir entre els mesos d'octubre i novembre d'aquest any. Des del comú s'ha optat per fer una reunió de poble per fer arribar la informació a la ciutadania, en el que ha estat la cinquena trobada d'aquestes característiques en l'actual mandat. La consellera de Gent Gran, Magda Mata, ha manifestat que l'objectiu d'aquestes obres és "optimitzar els espais, donar més espai a la gent gran" perquè "estigui bé". A la trobada ha assistit una cinquantena de persones que ha pogut també plantejar les seves preguntes i neguits a la cònsol major, Rosa Gili; a l'arquitecte del projecte, Marc Monegal i a Mata.

La consellera de Gent Gran ha destacat que l'actual casa pairal s'havia quedat "petita i obsoleta" i que tenien "altres demandes" de la gent gran, ja que els perfils dels usuaris canvien i si bé abans la gent gran "s'adaptava a espais més reduïts" ara volen fer activitats com ara gimnàs, pilates o ioga. La nova llar dona resposta a aquestes necessitats, ja que s'han previst "espais diàfans i polivalents", en paraules de Monegal. A més, també hi haurà una zona per al ball i es guanyen metres quadrats per al menjador, un servei que Mata reivindica, ja que actualment compta amb una trentena d'usuaris, però pot créixer encara més. De fet, la consellera ha remarcat que "el menjador està agafant molta embranzida, ja que no només és un tema social sinó també de relació", és a dir, que afavoreix que la gent gran "no estigui sola" i, a més, s'evita "l'exclusió social". També s'ha inclòs en les noves instal·lacions un espai per a l'associació de la gent gran d'Escaldes-Engordany, amb la qual el comú col·labora perquè és "un puntal" per al "benestar" del col·lectiu, segons Mata.

El projecte, que té un cost de 2,7 milions d'euros, suposa que es guanya una planta més i una gran terrassa exterior. A més, les dues plantes que hi havia fins ara es reformen. A la primera es faran espais "diàfans i polivalents" per poder-hi dur a terme "activitats molt diverses". A més, hi haurà un menjador, una zona de joc i la cuina. A més, s'hi construeixen les oficines de socials, que tindran un accés independent però també connectivitat amb la llar. A la planta dos hi haurà les oficines administratives de la llar de jubilats, també independents però connectades, una zona diàfana independent connectada amb la tercera planta, la sala de ball, la zona de taller (que s'amplia respecte de l'actual), l'espai de televisió i el despatx per a l'associació de la gent gran. A la tercera planta hi ha la terrassa i, de fet, tal com ha reivindicat Monegal, és la que "dona sentit a tota la reforma". L'edifici té en compte l'eficiència energètica i la façana s'ha concebut amb unes làmines que serviran per graduar l'entrada de llum solar i que a més oferiran una visió de la façana en diferents colors.

Gili ha destacat que el resultat de tot plegat seran "uns bons espais" dels quals espera que la gent gran en pugui gaudir.

Algunes de les qüestions plantejades pel públic assistent han tingut a veure amb les pistes de petanca, l'eficiència energètica o si l'espai inclourà un centre de dia. Sobre el primer tema, s'ha aclarit que en total hi haurà tres pistes i que s'avaluarà si la de la terrassa s'ha de cobrir d'alguna manera perquè es pugui fer servir quan faci molt sol o nevi; sobre el centre de dia, Gili ha respost que no està previst perquè és una competència del Govern, però que si calgués, podria ser una qüestió que es podria estudiar i sobre l'eficiència energètica, la cònsol major ha manifestat que la setmana que ve es presentarà un projecte per aprofitar l'energia solar al Prat Gran i Monegal ha completat que l'edifici compta amb aerotèrmia i un sistema de renovació de l'aire.