Ordino celebra el segon aniversari de la Reserva de la biosfera amb una exposició fotogràfica

OrdinoLa plaça de la Closa d'Ordino acollirà fins al 27 de novembre una exposició basada en el llibre de fotografies 'Bi'osfera' del fotògraf Sergi Pérez, un projecte dividit en quatre capítols -terra, persona, biosfera i futur- on l'artista ha immortalitzat durant un any diverses escenes de festes populars, esdeveniments i espais icònics de la parròquia.

La mostra fotogràfica -el llibre del qual ja es pot adquirir a l'oficina de turisme de la parròquia- s'emmarca en la celebració del segon aniversari de la nominació de la parròquia com a Reserva de la biosfera, que es commemora aquest 28 d'octubre. Per a celebrar-ho, el comú, juntament amb la col·laboració d'Andorra Recerca + Innovació, ha organitzat una sèrie d'actes oberts al públic com xerrades, jocs interactius, dinàmiques participatives i un espectacle poètic amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania el concepte de reserva de la biosfera. La jornada del dissabte, de fet, serà el dia fort i acollirà la majoria d'activitats, entre elles, la jornada de xerrades 'Testimonis d'altres reserves de la biosfera de muntanya' que tindrà lloc a l'Auditori Nacional o l'espectacle 'Versant Vivant', que es representarà a les 18 hores al mateix espai. Totes les activitats -que es desenvoluparan tant a l'Auditori Nacional com als jardins Areny Plandolit- són gratuïtes tot i que es demana inscripció prèvia.

El tècnic d'Andorra Recerca + Innovació Marc Font ha exposat que "les xerrades del matí estan destinades a conèixer altres reserves dels àmbits de muntanya per a poder comparar el què s'està fent a Ordino amb altres reserves de biosfera". En aquest sentit, Font ha afegit que "podrem conèixer què s'està fent en el àmbit de sostenibilitat i quines accions s'estan impulsant per a fomentar el territori". A la jornada, de fet, hi participaran tècnics implicats en la nova candidatura d'Ordesa-Viñamala.

Choy justifica l'ajornament pel projecte de reserva de la biosfera

La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha comentat amb relació a l'ajornament de la candidatura de la Reserva de la biosfera a escala nacional, prevista inicialment per aquest setembre, que la data fixada pel Govern era "ambiciosa". En aquest sentit, ha posat com a exemple "l'experiència que tenim a Ordino, que va ser una tasca que va trigar uns quants anys" i ha recordat que "és una tasca complexa que requereix el seu temps". Finalment el projecte s'ha ajornat fins l'any vinent.