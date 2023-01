Ordino començarà a sancionar els propietaris de gossos que no tinguin l'ADN registrat

OrdinoEl comú d’Ordino dona per finalitzat el període de la campanya informativa per aplicar la normativa de l’ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia. Per aquest motiu, ha informat que a partir d'aquest dilluns vinent, els agents del medi ambient i de circulació exerciran el control del seu compliment a la via pública per comprovar el registre dels animals al Registre d’animals de companyia (RAC) i que s’ha realitzat el genotipatge. Cal recordar que totes dues són infraccions tipificades que comportaran sancions de fins a 360 euros.

La mesura arriba després de les successives campanyes per conscienciar la ciutadania de la normativa d'obligat compliment i la comunicació de les últimes modificacions a l’ordinació, publicades al BOPA amb data 30 de juny de l'any passat. La comprovació per part del personal competent es farà als nuclis urbans i als camins rurals públics.

Des del comú recorden que el mes de novembre, van posar a disposició de tots els propietaris una ampolla reglamentària per netejar les miccions de la via pública, un dels nous punts que recull l’ordinació. Els interessats en obtenir l’ampolla, de franc, encara poden passar a recollir-la a la Casa de la Muntanya, de dilluns a dissabte, de les nou del matí a les dues del migdia i de dos quarts de tres a dos quarts de sis de la tarda, i diumenges de nou del matí a dues del migdia, on es distribuiran fins a exhaurir les existències.