El parc fluvial d'Andorra la Vella tindrà a partir d'ara vigilància de seguretat

Andorra la VellaQuan el comú d'Andorra la Vella va decidir retirar la reixa que servia per tancar el parc Central de nit, va contractar un servei de vigilància per evitar actes vandàlics o altres problemes. Des de llavors aquesta vigilància s'ha instal·lat en altre parc de la parròquia, el de la Serradora. Ara s'hi afegeix el parc fluvial. Es tracta d'un servei que vol vetllar pel bon estat de les instal·lacions i que no hi hagi problemes per als usuaris. El comú destina un total de 170.000 euros a l'any a aquestes tasques, que duen a terme dues empreses tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publicat aquest dimecres.

Així, les feines per a la vigilància al parc Central tenen un cost de 97.280 euros i les duu a terme Valira Seguretat. La vigilància al parc de la Serradora costa 38.316 euros, el mateix import que es destinarà a partir d'ara a la vigilància del parc fluvial. Aquestes dues feines de vigilància les durà a terme l'empresa Menta Seguretat.

Les vigilàncies es porten a terme durant diferents hores del dia en funció de l'època de l'any i així a l'hivern només hi ha vigilant de seguretat vuit hores, ja que es considera que fora d'aquest horari no hi ha afluència de persones en aquests espais. A la primavera i la tardor la vigilància s'allarga durant setze hores i durant l'estiu es fa un control d'aquest espai durant les 24 hores.