El parc de l'Ossa, enllestit entre octubre i novembre

EncampEl comú d'Encamp veu "inviable" poder obrir una part del nou parc de l'Ossa per la seguretat. Ho ha manifestat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, qui ha considerat primordial garantir la seguretat de la població en lloc d'avançar l'obertura de la zona infantil de la nova instal·lació. "No podem obrir el parc mentre s'està construint l'edifici i acabant d'adequar tots els espais", ha afirmat, reiterant que, tot i que la voluntat principal era avançar la inauguració d'una part del parc que substituirà l'antic Prat Gran, des de la corporació són partidaris de garantir la seguretat de la ciutadania.

D'aquesta manera, Mas ha puntualitzat que tenint en compte que les obres estan seguint el ritme pertinent i es compleixen els terminis, la nova instal·lació de lleure, segurament, podrà ser inaugurada oficialment aquesta tardor, entre els mesos d'octubre i novembre. Cal recordar que el projecte del Prat de l'Ossa ha estat adjudicat per 8,3 milions d'euros i disposarà d'un bar-restaurant, edificis de servei i també tindrà diferents zones per a infants i joves amb una gran varietat d'activitats com per exemple un rocòdrom, un street park amb una zona d'skate i una altra d'exercici per a totes les edats.