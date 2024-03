El pont tibetà estarà obert tot l'any

CanilloCanillo ha decidit en la sessió de consell de comú que el pont tibetà estarà obert durant tot l'any, sempre que el temps ho permeti. Tal com informa RTVA, també s'ha informat sobre l'avançament de l'obertura de l'atracció turística al 28 de març.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, vol que l'atracció obri el màxim possible de dies a l'any, que estimen podrien ser uns tres-cents. Sempre, això sí, que la meteorologia no afecti "l'accés per als vianants o l'accés rodat amb els autobusos".