Pressupost de 39,9 milions d'euros a Escaldes el 2023

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha donat llum verda aquest dimecres a un pressupost de 39,9 milions d'euros que és "prudent, equilibrat, realista i adaptat a les necessitats de la parròquia" tal com ha subratllat el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa. Es tracta del pressupost més elevat del mandat i el que preveu més inversions reals, que s'eleven a 12,6 milions d'euros. De fet, Dolsa ha defensat que en els quatre anys de mandat hauran invertit a la parròquia una quantitat similar a la dels vuits anys anteriors, i així, s'acabarà el 2024 havent invertit 31,6 milions enfront dels 32 dels dos mandats anteriors. El cònsol menor ha reiterat que a més la situació de la parròquia és favorable i que es compta amb una tresoreria de 30 milions que permet fer front a crèdits històrics alhora que s'ha abaixat l'endeutament que passa del 53,24% del 2019 al 19% actual. Des de l'oposició s'ha votat en contra d'aquest pressupost, ja que consideren que les inversions es fan en projectes que tot i ser "útils no són prioritaris" o, directament, no hi veuen la utilitat, tal com ha valorat el conseller de l'oposició Miquel Aleix.

Dolsa ha defensat, en el punt dedicat al marc pressupostari, que sense dubte la situació d'Escaldes-Engordany és la millor del país i que tot i que la previsió era acabar el mandat amb una inversió de vint milions aquesta se superarà "amb escreix". Ha remarcat, a més, que s'hagi anat reduint endeutament i que ara s'estigui molt lluny del sostre màxim.

Quant al pressupost, el cònsol menor i conseller de Finances ha defensat que sigui un document que posa "les persones i les empreses al centre" i que no augmenti la pressió fiscal, tal com es va aprovar la setmana passada. Ha destacat que es preveu un increment dels ingressos, que s'elevaran en el cas dels corrents a 24 milions i a 15,8 les transferències de capital, els actius i els passius financers. Així, ha detallat que si bé hi ha ingressos, com els dels aparcaments que han recuperat la línia prepandèmia, en el cas de la construcció, que es preveu que vagi també a l'alça, s'ha volgut ser prudent. Quant a les transferències, ha puntualitzat que caldrà estar atents a la valoració final del PIB.

Pel que fa a les despeses, tal com s'ha esmentat, es preveu una inversió de 12,6 milions d'euros i hi destaquen projectes com l'excavació i l'aparcament de l'edifici de pisos a preu assequible, que tindrà un cost de 2,4 milions; tres milions per a la reforma de la llar de jubilats; 5,2 per al projecte Caldes o 6,5 per a l'aparcament de l'església. En aquests dos darrers casos, es tracta de plurianuals que s'acabaran de pagar el 2024. A més, es preveuen accions a la sala del Prat del Roure, tal com es va adjudicar la setmana passada; la rehabilitació dels ponts de la parròquia o una partida d'un milió d'euros per desencallar la urbanització de can Noguer.

Respecte al capítol de personal, s'eleva a 12,2 milions i en aquest cas es preveu l'increment dels sous en un 4,5% incloent-hi tot el personal i càrrecs.

Des de l'oposició s'han mostrat preocupats per l'increment de la despesa de personal i Aleix ha destacat que estan d'acord en tenir "una administració eficient, eficaç, valorada i pagada" però que sigui la justa per a les necessitats existents. Dolsa ha respost que una part de l'increment d'aquests anys es deu a l'aplicació de l'IPC i no pas a noves contractacions.

Quant a les inversions, des de l'oposició s'ha lamentat que no es facin més accions en altres parts de la parròquia, i han estat especialment crítics amb el fet que no es faci una nova fase de la separativa de Fiter i Rossell o la de la carretera d'Engolasters, lamentant d'aquesta manera la política mediambiental de l'actual majoria. La cònsol major, Rosa Gili, ha defensat les accions per combatre el canvi climàtic i ha incidit que si no es fa una nova fase a Fiter i Rossell és perquè no s'ha arribat a un acord amb FEDA i no es vol fer ara uns treballs que calgui tornar a fer en uns anys. I quant a les crítiques de manca d'inversió en altres zones, des de la majoria s'ha defensat accions com la Llanterna a Fiter i Rossell o les compres de patrimoni que s'han fet.

Com des de l'oposició s'ha tornat a posar sobre la taula el fet que no no s'hagi tirat endavant fins ara l'aparcament de l'Obac, des de la majoria han reiterat que quan van arribar al comú es van trobar un contracte que era difícilment materialitzable i que hagués suposat una important inversió de vint milions. I quant a les crítiques perquè no s'hagi adquirit una parcel·la a Fiter i Rossell on Aleix ha defensat que s'hauria pogut fer aparcament i pisos, el cònsol menor ha respost que no es podia pagar un preu que estava fora de mercat.

I davant les crítiques de la consellera de l'oposició Núria Barquín lamentant que les grans inversions arribin ara i que s'hagi de pagar, una part, l'any 2024, "hipotecant" d'aquesta manera un futur comú, tant Dolsa com Gili han defensat que els plurianuals és una pràctica habitual tenint en compte que molts dels projectes que començaran el 2023, com l'aparcament de l'església, difícilment s'acabaran l'any vinent. En aquest sentit, la cònsol major ha manifestat que "la gestió financera fa que vagis pagant quan acabes els projectes" i, per tant, alguns no es podran liquidar l'any que ve. Ha recordat, però, que en alguns d'aquests projectes, com l'aparcament de l'església, han tingut el suport de l'oposició amb la qual cosa "no hipotequem res" i ha reiterat que l'estat de les finances és bo.

A l'últim, i a preguntes dels mitjans de comunicació als cònsols sobre si preveuen acabar el mandat, Gili ha destacat que estan "molt endinsats en el dia a dia" i no té "previst anar enlloc", ja que hi ha projectes que els "entusiasmen" i que volen acabar Al seu torn, Dolsa ha remarcat que "el mandat acaba a finals del 2023 i és el nostre compromís acabar-lo".