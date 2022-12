Pressupost de 50 milions pel 2023 a la capital

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dilluns un pressupost per al 2023 de 50 milions d'euros. És un pressupost "equilibrat", amb una "passius financers zero", amb la qual cosa "no hi ha més despesa de la que s'ingressa" tal com ha manifestat el cònsol menor, David Astrié, que ha defensat que es tracta d'un projecte que dona "continuïtat" a la feina feta aquests anys de fer "una ciutat per a les persones". Entre les inversions més importants, el nou carrer de Doctor Vilanova, que constarà de tres carrils. Des de l'oposició, que ha votat en contra d'aquest pressupost, s'ha lamentat que no sigui "més agosarat" i doni "resposta real a les necessitats dels ciutadans" i també han lamentat que s'incrementin els preus públics. La majoria ha destacat que no es tracta d'un increment sinó d'una "actualització" que calia tenint en compte l'increment del cost de la vida i per no fer competència "deslleial" als particulars.