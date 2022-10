Una prova de l'E-bike arriba a la Massana aquest cap de setmana

La Massana"Les bicicletes elèctriques es van obrint camí de manera inexorable al món ciclista, cada vegada són més els aficionats que es passen a aquesta modalitat o adquireixen una bicicleta elèctrica com una opció més a la convencional i per això la bici elèctrica és un dels eixos del Pla cicloturístic de la Massana", explica el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà. L'aposta per la bicicleta elèctrica es manifesta amb l'organització d'una prova del circuit Ebike Tour, que engloba el turisme sostenible als seus territoris, incloent-hi gastronomia, cultura i paisatge amb bicicleta.

L'E-bike Tour Arinsal-la Massana entra com a novetat d'una sèrie d'esdeveniments amb rutes organitzades, amb l'objectiu de descobrir el territori en qüestió, degustant els millors productes de la zona, gaudint dels paisatges i amb tots els serveis necessaris: lloguer de bicicletes, servei de mecànica, pàrquing nocturn per a les bicicletes, avituallaments amb productes de proximitat, allotjaments de qualitat i servei de càrrega de bateria en ruta.

Durant la primera jornada, que se celebrarà el 8 d'octubre, es realitzarà una primera etapa que transcorrerà per les pistes d'esquí de Pal Arinsal, amb punts aeris com la carena del Cap de l'Ovella i els corriols de la collada de Montaner. Els corredors faran una aturada al restaurant amb vistes del Coll de la Botella i tancaran el dia amb una festa d'arribada a Arinsal.

L'endemà, 9 d'octubre, els ciclistes canviaran de vall i s'endinsaran cap a les noves rutes per e-bike, fent un primer ascens fins a la Font del Mallol, tocant la Collada de Beixalís. Un cop arribats al punt més alt, es descendirà per Ordino, agafant la Ruta del Ferro fins a la plaça de les Fontetes de la Massana, on es farà un vermut de celebració per a tots els participants, a l'arribada.