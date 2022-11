Una quinzena de persones volen recollir llenya a Sant Julià

Sant Julià de LòriaAl voltant d'una quinzena de persones ja s'han adreçat al Servei de Tràmits del comú de Sant Julià de Lòria per interessar-se en el projecte que permet als residents de la parròquia tallar llenya dels boscos de la parròquia de manera gratuïta per tal d'escalfar les seves llars aquest hivern. Malgrat que l'ordinació va ser aprovada per la corporació la setmana passada durant una sessió de consell de comú, el consistori recorda que fins aquest dimecres no sortirà publicada al BOPA i que, per tant, les sol·licituds formals es podran començar a rebre a partir de dijous.

Tal com han explicat fonts del comú, tot i que durant aquests dies no hi ha hagut "una allau" de peticions, el cert és que part de la població sí que ha volgut obtenir més detalls de la iniciativa per tal de tenir-ho tot a punt en el moment en què es pugui omplir el formulari. Precisament, el comú també ha previst de cara a aquest dijous posar en marxa una campanya de comunicació mitjançant l'enviament d'un díptic a les llars informant d'aquest projecte.

Cal recordar que a banda de ser una acció que s'alinea amb les mesures d'estalvi energètic, la proposta també té com a finalitat contribuir al manteniment de la neteja dels boscos i a la preservació de la biodiversitat. Gràcies a la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació (ARI), s'han identificat una sèrie de zones i arbres que podran ser tallats pels residents que ho demanin, arribant fins a un màxim de tres metres cúbics de llenya per persona. La zona recollida principal s'ha ubicat a la carretera de la Rabassa, tot i que es pot ampliar en funció de la demanda.