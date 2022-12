Recta final al Poblet de Nadal

Andorra la VellaRecta final del Poblet de Nadal amb els infants com a grans protagonistes. Aquest cap de setmana de Nadal arriben dues activitats pensades per a ells: el Tió de Nadal, que els més menuts podran fer cagar tres dies, i la visita del Pare Noel a la parròquia. El Tió de Nadal, que des que va començar el Poblet s'ha anat alimentant, cagarà aquest dijous a la tarda i divendres, de dos quarts de sis a dos quarts de vuit, i el dissabte, entre les dotze i les dues del migdia. La figura gegant, que s'ha renovat aquest any, està situada a l'avinguda Meritxell, 10, al passatge de la Vinyeta, un dels accessos principals al Mercat de Nadal de la plaça del Poble.

El dissabte, vigília de Nadal, el Pare Noel recorrerà l'avinguda d'Enclar, a Santa Coloma, a partir d'un quart de cinc de la tarda, mentre que a Andorra la Vella ho farà a partir de les cinc de la tarda (passarà pels carrers de la Unió, avinguda Meritxell fins a la plaça Guillemó, carrer Doctor Nequi i arribada a la plaça Príncep Benlloch). Es preveu l'arribada a la plaça del Poble cap a les sis de la tarda per fer una visita al Mercat de Nadal, rebre els infants a la glorieta de la plaça i recollir les cartes.

La jornada acabarà amb la missa del Gall, a les dotze del migdia, a l'església de Sant Esteve. En acabar, a la rambla Molines hi haurà xocolatada, coca i moscatell.

El Mercat de Nadal obre des d'aquest dijous tots els dies fins al 31 de desembre a la plaça del Poble, amb totes les activitats associades com la pista de patinatge i l'oficina de correus màgica. Cal tenir en compte, però, que les activitats es tancaran a les set de la tarda el dissabte 24 de desembre, i que el mercat romandrà tancat el diumenge 25.

La música en viu també continua al Neret after shopping amb actuacions a les sis de la tarda.

Per als més petits, el Talleret dels menairons, a la glorieta de la plaça del Poble i amb activitats adreçades a infants d'entre quatre i set anys també altera aquests dies els horaris: hi haurà propostes aquest dijous i divendres i entre el 27 i el 30 de desembre.

Els elements identitaris que caracteritzen el Poblet, com les escenografies nadalenques arreu de la parròquia; les activitats del Parc de Nadal, a l'espai de l'antiga caserna de Bombers i El Joc dels Menairons, continuen en marxa fins passat Reis.